Feyenoord wil Berghuis-miljoenen spenderen aan Mario Vuskovic

Woensdag, 14 juli 2021 om 07:12 • Laatste update: 08:16

Feyenoord is in de markt voor Mario Vuskovic, zo meldt De Telegraaf woensdagochtend. De negentienjarige centrumverdediger van Hajduk Split staat eveneens in de belangstelling van Celtic, maar zou zelf een voorkeur hebben voor een overstap naar Rotterdam. Feyenoord wil Vuskovic direct overnemen van de Kroatische club, om zo kapitaal te creëren.

De naam van Vuskovic werd dinsdag in Schotland al in verband gebracht met Feyenoord. Hajduk Split zou volgens die berichten een bedrag van circa vijf miljoen euro tegemoet willen zien voor de jeugdinternational van Kroatië. Feyenoord Transfermarkt deelde een bericht dat er op dit moment niks concreets gaande is tussen Vuskovic en Feyenoord. Mikos Gouka - Feyenoord-watcher voor het Algemeen Dagblad - beaamde weliswaar dat Vuskovic op een lijstje staat in De Kuip, maar benadrukte tegelijkertijd dat hij voorlopig te duur is.

De Telegraaf schrijft echter dat een deel van de van Ajax voor Steven Berghuis te ontvangen transfersom aan Vuskovic besteed moet worden. Feyenoord heeft dringend behoefte aan een centrumverdediger, daar er met Marcos Senesi praktisch één speler over is die van nature op die positie speelt. De door RNK Split en Hajduk Split opgeleide Vuskovic zou zelf wel oren hebben naar een transfer naar Feyenoord. Vuskovic speelde in het afgelopen seizoen 33 officiële wedstrijden in de hoofdmacht van Hajduk Split.

Feyenoord zet in ieder geval in op een definitieve transfer, want huurconstructies om oudere spelers naar De Kuip te halen moeten voortaan tot het verleden behoren. Zo moet ook Alireza Jahanbakhsh definitief worden overgenomen van Brighton & Hove Albion. Feyenoord Transfermarkt meldde eerder deze week al dat de 27-jarige aanvaller de opvolger van Berghuis moest worden bij Feyenoord en dat er aan een constructie gewerkt werd om hem terug te halen naar de Eredivisie. Jahanbakhsh staat open voor een transfer naar Feyenoord, maar van een ‘honderd procent akkoord’ tussen alle partijen is nog geen sprake.