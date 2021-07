Valentijn Driessen komt met nieuwe informatie over contract Dick Advocaat

Dinsdag, 13 juli 2021 om 23:55 • Dominic Mostert

Dick Advocaat heeft geen sterke zaak tegen Feyenoord, vermoedt Valentijn Driessen. De chef voetbal van De Telegraaf beweert in de uitzending van De Oranjezomer dat in het contract van Advocaat specifiek wordt gesproken over het behalen van 'Champions League- of Europa League-voetbal', waardoor hij geen recht heeft op een financiële bonus. Advocaat plaatste zich met Feyenoord voor de tweede voorronde van de Europa Conference League en ontving daar tot zijn verbazing geen bonus voor.

"Wat ik ervan heb begrepen, is het contract crystal clear", zegt Driessen in de uitzending van dinsdagavond. "Er staat in ‘bij het bereiken van Champions League- of Europa League-voetbal’. Er staat niet ‘bij het bereiken van de Conference League’ of ‘Europees voetbal’. Er werd gesuggereerd dat in het contract zou staan dat Dick, Cor Pot (assistent-trainer, red.) en anderen een bonus zouden krijgen bij het bereiken van Europees voetbal. Maar het staat gewoon zwart op wit. Iedereen kan wel zeggen dat het niet naar de geest is van ‘het halen van Europees voetbal’, maar daar zijn juristen voor. Als dat voor de arbitragecommissie komt, denk ik dat Dick weinig poten heeft om op te staan. Ik denk dat Dick die zaak gaat verliezen, als hij het doorzet."

Maandag meldde De Telegraaf dat Feyenoord niet verwacht dat Advocaat en Pot een arbitragezaak aanspannen. Bij de club leeft de overtuiging dat de contracten voldoende juridisch zijn dichtgetimmerd, waardoor het niet tot een arbitragezaak gaat komen. Advocaat meent recht te hebben op een bonus, omdat hij Feyenoord vorig seizoen naar de Conference League loodste. "Clubs keren bonussen uit op het moment dat je resultaten haalt die ook extra financiën voor de club opleveren", reageerde een woordvoerder van Feyenoord in gesprek met RTV Rijnmond. "Dat is nu niet aan de orde. De voorrondes Conference League zijn bewust niet in het contract opgenomen, want dit kost Feyenoord eerder geld dan dat het substantieel iets oplevert. Feyenoord betreurt deze gang van zaken, maar ziet een eventuele rechtszaak met vertrouwen tegemoet.''

Sportmarketeer Chris Woerts beweerde afgelopen week in het programma De Oranjezomer nog dat Advocaat goede papieren had om een arbitragezaak van Feyenoord te winnen. "Het gaat om het feit, en daar is Dick het meest boos over, dat door de jurist van Feyenoord bot gezegd werd: 'Je hebt er geen recht op.' Als ze naar hem toe waren gegaan en hadden gezegd: 'Het ligt lastig, we hebben geen geld. We betalen wat later uit', dan was het gewoon opgelost geweest."