Wedstrijd tussen kampioenen van Europa en Zuid-Amerika in de maak

Dinsdag, 13 juli 2021 om 23:40 • Dominic Mostert • Laatste update: 23:52

De kersverse kampioenen van Zuid-Amerika en Europa gaan het mogelijk tegen elkaar opnemen. Volgens journalist Tariq Panja van The New York Times zijn er vergevorderde plannen voor een wedstrijd tussen Argentinië en Italië. Het gaat voorlopig om een eenmalig initiatief. De wedstrijd zal in het teken staan van Diego Maradona en wordt dan ook gespeeld in het Stadio Diego Armando Maradona in Napels.

Maradona overleed in november vorig jaar op zestigjarige leeftijd. Zijn voetballoopbaan is onlosmakelijk verbonden met Argentinië en Italië; hij loodste zijn thuisland in 1986 naar de wereldtitel en beleefde zijn beste jaren als clubvoetballer bij Napoli. De laatste keer dat Argentinië en Italië troffen in een niet-vriendschappelijke wedstrijd, was in Napels in de halve finale van het WK 1990. Met Maradona in de ploeg won Argentinië toen na strafschoppen.

Het is nog niet bekend wanneer de wedstrijd gespeeld zal worden. Het duel is een nieuwe blijk van de toenadering tussen de UEFA en de CONMEBOL, de voetbalbonden van respectievelijk Europa en Zuid-Amerika. Tijdens het EK en de Copa América werden al scheidsrechters uitgewisseld. De Argentijn Fernando Rapallini maakte deel uit van een scheidsrechtersteam op het EK, maar niet als hoofdscheidrechter. Een Spaans arbitraal team onder leiding van Jesús Gil Manzano floot drie duels op de Copa América in Argentinië en Colombia.

In het verleden troffen de winnaars van continentale toernooien elkaar in de Confederations Cup. Dat toernooi werd in 2017 voor het laatst georganiseerd. In 2019 maakte de FIFA bekend dat het toernooi werd opgeheven en dat in plaats daarvan het WK voor clubteams werd uitgebreid. Ook werd de FIFA Arab Cup voor Arabische landen in het leven werd geroepen. De eerste editie wordt in november en december in Qatar gehouden en dient als prelude voor het WK.