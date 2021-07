Gullit: ‘Radiostilte in Nederland rond Van Dijk kun je uitleggen als arrogantie’

Dinsdag, 13 juli 2021 om 23:39 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 23:49

Ruud Gullit vindt het apart dat voetbalminnend Nederland het tijdens het EK, en zeker na de uitschakeling in de achtste finales, niet had over de afwezigheid van Virgil van Dijk op het toernooi. Het EK kwam te vroeg voor de verdediger annex captain, die de voorbije jaren een belangrijke rol binnen Oranje vervulde. In de optiek van Gullit zit Van Dijk op het niveau van EK-winnaars als Giorgio Chiellini en Leonardo Bonucci.

Gullit benadrukt in zijn column in De Telegraaf dat het voor ieder willekeurig Nederlands team ‘moeilijk blijft om resultaat te boeken zonder goed te spelen’. “Italië lukt dat historisch gezien vaak wel, zoals op dit EK tegen Spanje. Opvallend dat Chiellini en Bonucci werden geroemd in Nederland, maar tegelijkertijd niemand sprak over de afwezigheid van Van Dijk bij Oranje. Hij is van hun niveau.”

De oud-voetballer van onder meer Sampdoria en AC Milan lijkt te suggereren dat de Nederlandse voetballiefhebbers van mening waren dat voormalig bondscoach Frank de Boer het ook wel af kon met een centrum met onder meer Stefan de Vrij en Matthijs de Ligt. “Die radiostilte omtrent Van Dijk kan je uitleggen als weigeren te denken in excuses, maar ook als arrogantie. Praat ik met voormalig topvoetballers uit andere landen, dan houden ze me vaak de spiegel voor dat wij arrogant zijn.”

“Wij leggen het allemaal nog eenmaal uit en denken overal boven te staan. Terwijl dat volgens diverse toppers nergens op is gebaseerd. Een beetje bluf is niet erg, maar graag in combinatie met wat nederigheid.” Dat laatste is volgens Gullit echter niet de sterkste eigenschap van Nederlanders en hij vindt dat we dat moeten aanleren. “Evenals winnen of de volgende ronde halen terwijl je minder in vorm bent of de tegenstander beter is."

“In dat geval kan Oranje op het WK 2022 in Qatar hoge ogen gooien, want er zit kwaliteit voldoende in het Nederlands elftal. Helemaal als de ploeg weer kan beschikken over Van Dijk”, benadrukt de Europees kampioen van 1988. De dertigjarige Van Dijk is op de weg terug van een zware kruisbandblessure en maakt op het trainingskamp in Oostenrijk een fitte indruk op Jürgen Klopp, de manager van Liverpool.

“Virgil draait nog niet twee sessies per dag met het team. Hij doet zijn tweede sessie met de revalidatie-afdeling. Maar het ziet er erg goed uit", aldus Klopp dinsdag. Ik weet niet precies wanneer hij de volgende stap kan zetten, maar dat gebeurt zeker in de komende vier weken. We zullen dan een grote stap zetten met Virgil.”