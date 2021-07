Johan Derksen: ‘Het is de meest hypocriete opmerking van het jaar’

Dinsdag, 13 juli 2021 om 23:07 • Dominic Mostert • Laatste update: 23:10

Björn Kuipers houdt de deur voor een vervolg van zijn scheidsrechterscarrière wagenwijd open. De arbiter van de EK-finale was dinsdagavond te gast bij praatprogramma Humberto en wil de tijd nemen om na te denken over zijn loopbaan. "Ik heb ook nooit geroepen dat het mijn laatste wedstrijd is. Ik heb gezegd: het wordt mijn laatste EK. Dat betekent dat er nog allemaal kansen zijn", gaf Kuipers aan.

Kuipers deed een beroep aan de buitenwereld. "Laat mij alsjeblieft rustig nadenken. We hebben in een rollercoaster gezeten de afgelopen dagen", doelt hij op zichzelf en assistenten Sander van Roekel en Erwin Zeinstra. Het drietal werd dinsdag nog benoemd tot bondsridder van de KNVB. "De aanstelling voor de finale was een heel bijzondere. Dat was voor ons een heel emotioneel moment. Er zijn zoveel mooie reacties geweest richting ons, dat we het even moeten laten bezinken", zei de topscheidsrechter.

In het programma werd Kuipers gevraagd hoe hij te horen kreeg dat hij de finale mocht fluiten. "Ik was op mijn kamer en kreeg een videocall van scheidsrechtersbaas Roberto Rosetti. Dat vind ik een fantastische scheidsrechter; hij heeft zelf de EK-finale van 2008 gefloten. Hij belde me en vroeg: ‘Björn, where are you?’ Ik zei: ‘I’m in my room’. ‘Okay, please come tot he office’. Dat was vorige week donderdag om 11.30 uur. Ik dacht toen al: zullen we de bevestiging krijgen? Toen kwam ik in het kantoor en kreeg ik de aanstelling binnen. “Björn, sit down please. So, it’s clear, you already knew in your mind, the final is yours’."

Hoewel de overige tafelgasten bij Humberto geboeid luisterden, klonk gelijktijdig bij De Oranjezomer kritiek op de manier waarop Kuipers zich de afgelopen dagen heeft geuit. Volgens Johan Derksen is Kuipers verantwoordelijk voor ‘de meest hypocriete opmerking van het jaar’, door aan te geven dat hij nog niet weet of hij doorgaat tot en met het WK van 2022 in Qatar. "Die gaat gewoon door. Maar hij zei ook dat hij er rekening mee hield dat hij dan eventueel Danny Makkelie in de weg zit. Nou, daar denkt-ie geen seconde over na. Die scheidsrechters zijn alleen maar met zichzelf bezig."

Op WK's mogen, in tegenstelling tot op EK's, niet meerdere scheidsrechters uit één land fluiten. "Als die man nou niks zou zeggen, is het goed. Maar dat soort gênante dingen, het ligt er zo dik op. Het is eng volk." Kuipers verdedigde op een persconferentie op maandag, na de terugkeer in Nederland, de beslissingen van Danny Makkelie en VAR Pol van Boekel in de halve finale tussen Engeland en Denemarken. Ook daar walgde Derksen van. "Denemarken is onrecht aangedaan”, benadrukte de analyticus. "Dat zit Kuipers nu met een mooi verhaal van tafel te vegen", verzuchtte Derksen.