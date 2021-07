#ArtetaOut is al in de pauze trending door beschamende seizoensstart Arsenal

Dinsdag, 13 juli 2021 om 21:27 • Dominic Mostert

Arsenal is niet goed begonnen aan de oefencampagne voor het nieuwe seizoen. The Gunners incasseerden dinsdagavond een verrassende nederlaag tegen Hibernian in Schotland: 2-1. Hoewel spelers ontbraken die deelnamen aan de Copa América en het EK, deden spelers als Pierre-Emerick Aubameyang, Alexandre Lacazette, Willian, Nicolas Pépé, Thomas Partey en Héctor Bellerín allemaal een helft mee. Hetzelfde gold voor Omar Rekik, de jongere broer van Karim Rekik, die zijn eerste minuten maakte in het eerste elftal.

Doelman Arthur Okonkwo maakte eveneens zijn debuut. Het werd een vuurdoop om snel te vergeten: de negentienjarige keeper blunderde opzichtig voorafgaand aan het openingsdoelpunt van Hibernian. Hij probeerde een terugspeelbal van Cédric Soares ?onder controle te krijgen, maar trapte volledig mis en bood Martin Boyle daarmee een niet te missen kans op de 1-0. Met zeven nieuwe spelers begon Arsenal vervolgens aan de tweede helft, waardoor onder meer Okwonko, Aubameyang en Willian de ploeg verlieten en spelers als Lacazette, Partey en Pépé binnen de lijnen kwamen.

?? Arsenal komt op achterstand tegen Hibernian F.C. door deze pijnlijke blunder in de defensie ?? pic.twitter.com/xRslSXf4i9 — ESPN NL (@ESPNnl) July 13, 2021

Arsenal oogde in de tweede helft sterker, maar kon niet op gelijke hoogte komen. De van Inverness overgekomen Daniel Mackay kopte in minuut 69 de 2-0 binnen met zijn eerste balcontact voor zijn nieuwe club, een minuut na zijn invalbeurt. Pépé liet vervolgens na om er 2-1 van te maken uit een penalty die hij zelf had verdiend: doelman Kevin Dabrowski bracht redding. Emile Smith Rowe bracht de spanning kort voor tijd terug met een intikker, maar de nummer drie van het afgelopen seizoen in Schotland hield de voorsprong vast. Hoewel het een oefenwedstrijd betrof, grijpen supporters van Arsenal de gelegenheid aan om zich tegen trainer Mikel Arteta te keren: al in de pauze was #ArtetaOut trending op Twitter.