Conservatieven zorgen voor frustraties bij Lineker en Mings in racismediscussie

Dinsdag, 13 juli 2021 om 20:56 • Dominic Mostert

In Engeland is een grote discussie ontstaan naar aanleiding van racistische reacties richting enkele zwarte spelers die hun penalty's niet benutten in de strafschoppenreeks van de EK-finale. Politici die zich eerder nog kritisch uitlieten over het knielen van Engelse spelers, een statement tegen racisme en raciale ongelijkheid, reageren nu geschokt op reacties die spelers als Marcus Rashford?, Jadon Sancho en Bukayo Saka hebben ontvangen.

Politici van de Conservatieve Partij zorgen voor irritaties bij analisten en spelers. "We zijn allemaal trots op het Engelse team, dat door het hele land is gesteund in de afgelopen weken. Maar richt je alsjeblieft op voetbal, niet op politiek. Als je wint voor Engeland, win je voor iedereen", tweette parlementslid Andrew Rosindell dinsdag. Voormalig topvoetballer en huidig analist Gary Lineker kan zich daar absoluut niet in vinden. "Dus politici mogen wel praten over voetbal (helemaal als ze denken een paar stemmen te kunnen binnenhalen), maar voetballers moeten niet over politiek praten", reageert Lineker. "Vrijheid van meningsuiting voor iedereen... behalve voor die vervelende voetballers die hun plek moeten kennen."

So politicians can talk about football (particularly when they think they might bag a vote or two), but footballers shouldn’t talk about politics. Freedom of speech for all…except for those pesky footballers who should know their place. https://t.co/PNek9qiesw — Gary Lineker ?? (@GaryLineker) July 13, 2021

Rosindell reageerde op zijn beurt op een tweet waarin zijn partijgenoot, minister Priti Patel van Binnenlandse Zaken, werd aangepakt door Tyrone Mings, een verdediger van Aston Villa. Pratel schreef dat ze walgt van de racistische reacties richting spelers die 'zoveel voor het land hebben gegeven', dat er voor dergelijke reacties geen plaats is in Engeland en dat ze de pogingen van de politie steunt om de daders ter verantwoording te roepen. Mings vindt haar reactie hypocriet: "Je kunt niet aan het begin van het toernooi het vuur aanwakkeren door onze antiracisme-boodschap af te doen als symboolpolitiek, en nu doen alsof je ervan walgt wanneer net datgene gebeurt waartegen we campagne voeren."

Pratel noemde het knielen inderdaad 'symboolpolitiek' tijdens een interview op 14 juni, aan het begin van het toernooi. Ze zei dat Black Lives Matter-demonstraties een 'desastreuze' impact hebben gehad en was niet blij om te zien dat een standbeeld van slavenhandelaar Edward Colston tijdens een demonstratie in het water werd gegooid. Toen haar werd gevraagd wat ze ervan vond dat knielende spelers worden uitgejouwd, zei de minister: "Dat is een keuze voor de fans." Ze wilde niet zeggen of ze zelf ook spelers zou uitjouwen die voor de wedstrijd knielen.