Spartak reageert op nieuws over Quincy Promes: ‘Uit de duim gezogen’

Dinsdag, 13 juli 2021 om 20:45 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 21:10

Spartak Moskou is niet onder de indruk van het nieuws dat het Openbaar Ministerie in Amsterdam Quincy Promes strafrechtelijk wil vervolgen voor zijn betrokkenheid bij een steekpartij, in juli vorig jaar. De aanvaller zou een neef in diens knie hebben gestoken op een feest in zijn bedrijfspand in Abcoude. Het OM is na de bestudering van het dossier tot de ‘voorgenomen beslissing’ gekomen om tot vervolging over te gaan. Er is nog geen definitieve aanklacht.

Anton Fetisov, directeur van Spartak, benadrukt in gesprek met lokale media dat uit het recente nieuws ‘niet blijkt dat het OM van plan is om Promes ergens bij te betrekken’. “Er staat alleen dat het OM verplicht is een onderzoek in te stellen. Dat is alles. We kunnen alleen een standpunt innemen op basis van de resultaten van een onderzoek, maar nu valt er niets te zeggen. Het nieuws wordt uit de duim gezogen.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Fetisov maakt niet duidelijk op welk nieuws hij exact doelt, daar het OM enkele dagen geleden de intentie openbaar maakte om Promes strafrechtelijk te vervolgen voor zijn betrokkenheid bij de steekpartij. Een definitieve aanklacht richting de 29-jarige Oranje-international wordt hoe dan ook pas opgesteld als de advocaat van Promes, Gerard Spong, onderzoekswensen heeft ingediend. Mochten die onderzoekswensen leiden tot nadere onderzoekshandelingen, dan zullen die eerst worden uitgevoerd voordat het OM een definitieve beslissing neemt.

Vorige maand zei de neef van Promes in De Telegraaf dat de aanvankelijk goede stemming op het feest omsloeg en dat hij Promes plotseling op zich af zag stormen. Hij denkt dat erger is voorkomen doordat hij achterover viel. Daardoor werd hij naar eigen zeggen niet in zijn bovenlichaam maar in zijn knie geraakt.

Het vermeende slachtoffer heeft in een civiele procedure beslag laten leggen op een huis van de eerder dit jaar bij Ajax vertrokken aanvaller. Dat is gedaan als zekerheidstelling voor een op handen zijnde schadeclaim. Op mishandeling met zwaar lichamelijk letsel tot gevolg staat maximaal vier jaar gevangenisstraf.

Promes speelde tot februari van dit jaar bij Ajax. De Amsterdammers verkochten de aanvaller voor minimaal 8,5 miljoen euro aan Spartak, waar hij van 2014 tot 2018 ook al speelde. Dat bedrag kan oplopen tot 11 miljoen euro, door afgesproken bonussen.