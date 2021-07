Promovendus gaat stunten met komst van David Luiz

Cristiano Ronaldo neigt naar een extra seizoen bij Juventus. Als zijn zaakwaarnemer Jorge Mendes zich niet voor 20 juli meldt bij de Italiaanse club met een ander aanbod, dient de Portugees zijn laatste contractjaar in Turijn uit. (La Gazzetta dello Sport)

(Fanatik)

Na de komst van onder meer Mario Balotelli en Younès Belhanda is de Turkse promovendus nu in gesprek met David Luiz, die transfervrij is na zijn vertrek bij Arsenal.