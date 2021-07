Pol van Boekel reageert voor het eerst op storm van kritiek na halve finale

Dinsdag, 13 juli 2021 om 20:23 • Dominic Mostert • Laatste update: 20:26

Pol van Boekel heeft voor het eerst gereageerd op de kritiek die hij ontving na de halve finale van het EK tussen Engeland en Denemarken (2-1 na verlenging). In de verlenging kende arbiter Danny Makkelie een controversiële strafschop toe aan Engeland, na contact tussen Joakim Maehle en Raheem Sterling. Oud-topscheidsrechter Mario van der Ende was na afloop kritisch op Van Boekel, die fungeerde als VAR en naliet om Makkelie naar het scherm te roepen om de beelden zelf te bekijken. Hij noemde dat besluit 'onbegrijpelijk' en was niet de enige analist die kritisch reageerde.

"Ik heb mezelf al tientallen keren afgevraagd wat er gebeurd zou zijn als ik wél had ingegrepen", erkent Van Boekel in gesprek met het Algemeen Dagblad. "Ik snap dat er kritiek is. Maar ik heb me er wel aan gestoord. Vooral aan de mensen die onzin uitkramen. Zo wordt gezegd dat ik als VAR hebben zitten slapen. Daar heb ik moeite mee." Van Boekel wijst erop dat de VAR volgens de instructies van de UEFA alleen mag ingrijpen als de scheidsrechter een overduidelijke fout heeft gemaakt. Daar was in zijn ogen geen sprake van. "Vanuit één camerahoek zie ik dat er een duidelijk contact is tussen verdediger en aanvaller. Ik vind de penalty zwaar gestraft, laat dat gezegd, maar ik moet de beslissing van de scheidsrechter in dit geval steunen."

De vermeende overtreding van Joakim Maehle op Raheem Sterling is te zien vanaf minuut 3:56.

"Dat is het wereldwijde VAR-protocol nou eenmaal. Kijk. Voetbal is geen tennis hè, waar een bal in of uit is. Bij voetbal heb je te maken met een grijs gebied", vervolgt Van Boekel, die zich gesteund voelt door Makkelie en de UEFA. Desondanks was het wel een 'enorme teleurstelling' dat hij niet werd aangesteld als VAR tijdens de finale tussen Italië en Engeland, maar slechts de assistent-VAR. "In eerste instantie dan. Want ik begrijp het inmiddels wel. Met alle druk van buitenaf heeft de UEFA zichzelf, mij en Bjorn Kuipers in bescherming willen nemen al voor de finale."

Van Boekel vindt het toernooi voor hemzelf geslaagd. Toen hij op 7 juni op het vliegtuig stapte naar Nyon, was zijn doel om pas op 12 juli thuis te komen, vertelt hij. "Ik wilde met Björn en de rest naar de finale. Dat is gelukt. Mijn toernooi is dan ook geslaagd. Daarbij kijk ik ook naar al die wedstrijden waar ik actief ben geweest. Bij liefst 11 van de 51 duels dus. Zes ervan was ik de hoofd-VAR. Ik ben zelfs ingezet als VAR bij Makkelie. Dat was eigenlijk niet de bedoeling. Dat ene moment in de halve finale zal bij mij dan ook niet zo snel de overhand krijgen."