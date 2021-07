FC Utrecht stuurt Club Brugge zonder zelfvertrouwen naar Supercup-duel

Dinsdag, 13 juli 2021 om 20:02 • Dominic Mostert • Laatste update: 20:06

FC Utrecht heeft dinsdag een knappe oefenzege geboekt op Club Brugge. In Knokke-Heist, op het trainingscomplex van de regerend kampioen van België, won de ploeg van trainer René Hake met 2-4. Eerder deze oefencampagne speelde Utrecht al tegen meerdere Belgische opponenten: KV Mechelen (2-7 zege), Royal Antwerp (2-2), AA Gent (3-0 zege) en RSC Anderlecht (1-1).

Club trad aan met Bas Dost en Noa Lang in de basisopstelling. Ruud Vormer was er niet bij: de aanvoerder had onlangs een 'hoogrisicocontact' en verliet de spelersgroep uit voorzorg. Hij is zelf niet besmet met het coronavirus. Vormer ontbreekt ook in de wedstrijd tegen KRC Genk om de Supercup van zaterdag. Het duel met Utrecht was de laatste test voorafgaand aan die wedstrijd. Utrecht leidde bij rust met 0-1 door een doelpunt van Remco Balk. Hij onderschepte een zeer slordige terugspeelpass van Matej Mitrovic en passeerde doelman Senne Lammens.

Vijf minuten na de pauze kwam Club op gelijke hoogte, doordat Mats Rits in twee instanties scoorde na een voorzet van Charles De Ketelaere. Djevencio van der Kust, die nog wacht op zijn officiële debuut voor Utrecht, zorgde vervolgens voor de 1-2. Hij ontfutselde de bal aan de achterlijn van keeper Lammens, die de bal uit wilde laten gaan, en kon afronden in een leeg doel. Een kwartier voor tijd verdubbelde Anastasios Douvikas (overgekomen van het Griekse Volos) de marge uit een strafschop die hij zelf had verdiend. Vervolgens kwam Club op 2-3 door een schot van Lyntt Audoor in de verre hoek, maar het laatste woord was aan Utrecht: Simon Gustafson fungeerde als eindstation van een fraaie aanval.

FC Utrecht blijft voorlopig oefenen tegen Belgische ploegen. Woensdagavond wacht een duel met Beerschot; zaterdag treedt de ploeg van Hake aan tegen Zulte Waregem. Vervolgens wordt gespeeld tegen Volos (24 juli) en Bayer Leverkusen (28 juli).