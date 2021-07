Jeugdcoach ontkent racisme richting Marcus Rashford: ‘Ik ben gehackt’

Dinsdag, 13 juli 2021 om 19:58 • Rian Rosendaal • Laatste update: 20:01

Er is een arrestatie verricht naar aanleiding van een racistische tweet richting Marcus Rashford. Volgens Sky Sports gaat het om een vijftigjarige man die de aanvaller van Engeland zondag beledigde via de sociale media na zijn gemiste strafschop in de EK-finale. De Engelse jeugdcoach met de naam Nick Scott claimt zelf dinsdag, nog vóór zijn arrestatie, dat zijn account op Twitter is gehackt.

De politie kreeg een melding over een racistisch getinte tweet over Rashford, waarna de betreffende voetbaltrainer al snel werd opgepakt. Hangende het onderzoek is de Engelsman vrijgelaten. Tegenover The Sun ontkent Scott dat hij iets te maken heeft met de tweet richting Rashford. "Ik heb dat echt niet gestuurd, ik ben gehackt. Ik heb dat bericht niet op Twitter geplaatst. Toen ik wakker werd kreeg ik hier gelijk mee te maken en ik ga hierover snel in gesprek met mijn advocaat. Ik weet echt niet wie er verantwoordelijk is voor het hacken van mijn account."

De Britse premier Boris Johnson liet kort na de EK-finale al weten dat mensen die racistische teksten verspreiden 'terug onder hun steen moeten kruipen'. Rashford zelf kwam in een maandag afgegeven statement ook terug op de beledigingen aan zijn adres. "Ik ben opgegroeid in een sport waar ik gewend ben om dingen over mezelf te lezen", zei de Engelsman. "Of het nu over de kleur van mijn huid gaat, waar ik ben opgegroeid, of meer recent, hoe ik mijn tijd buiten het veld spendeer. Ik kan omgaan met alle kritiek die ik krijg op mijn prestatie, mijn penalty was niet goed genoeg, die had erin gemoeten, maar ik zal me nooit verontschuldigen voor wie ik ben en waar ik vandaan kom. Ik heb me nooit trotser gevoeld dan toen ik de drie leeuwen (het symbool van Engeland, red.) op mijn borst droeg, terwijl mijn familie me vanaf de tribune toejuichte."

In Withington, zijn geboorteplaats, werd een muurschildering van Rashford beklad door vandalen. Buurtbewoners plakten de graffiti af en plaatsen er steunbetuigingen overheen. "De berichten die ik heb ontvangen zijn overweldigend en de reactie in Withington bracht me op de rand van tranen", zei Rashford. "De gemeenschap die me altijd gesteund heeft blijft dat doen. Ik ben Marcus Rashford, 23 jaar oud, een zwarte man uit Withington & Wythenshawe, South Manchester. Als ik niets anders meer heb, dan heb ik dat. Bedankt voor alle lieve berichten. Ik kom sterker terug. We komen sterker terug."