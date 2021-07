Tegenstander sc Heerenveen steekt op laatste moment stokje voor livestream

Dinsdag, 13 juli 2021 om 19:31 • Dominic Mostert

SC Heerenveen wilde de oefenwedstrijd tegen Maccabi Tel Aviv van dinsdagavond uitzenden via een livestream op YouTube, maar daar heeft de tegenstander op het laatste moment een stokje voor gestoken. De club uit de Eredivisie meldt dat Maccabi Tel Aviv zich beriep op het contractrecht om de wedstrijd niet uit te zenden. De reden voor dat besluit is onduidelijk.

De wedstrijd begon om 18.30 uur; op het moment van schrijven staat Heerenveen met 0-1 achter door een doelpunt van Shiran Yeini. Bij het duel in Putten zijn tweehonderd supporters aanwezig, waarmee alle tickets zijn uitverkocht. Supporters van Heerenveen die geen ticket konden bemachtigen, kunnen niet live inschakelen via YouTube. "Er is helaas geen livestream bij de wedstrijd. Alles stond klaar, inclusief goede verbinding", tweette Heerenveen kort voor de wedstrijd. "Maar tot teleurstelling van sc Heerenveen beroept Maccabi Tel Aviv zich op het laatste moment op het contractrecht om de uitzending te verbieden."

Enkele maanden geleden koos Heerenveen er zelf ook voor om een oefenwedstrijd stil te houden. De club presenteerde anderhalve week geleden de zeventienjarige aanvaller Björn Bogi Gudnason als nieuwste aanwinst. Hij kwam over van Keflavik IF uit IJsland. Om te voorkomen dat andere clubs interesse zouden krijgen, werd een oefenduel van de reserves in april stilgehouden. Daarin scoorde Gudnason als testspeler liefst vier keer tijdens de 9-1 zege op de reserves van Vitesse.

Destijds werd alleen bekend dat 'een testspeler' uitblonk. "Na afloop dachten we: dit kunnen we beter niet aan de grote klok hangen, want wellicht dat er dan nog een geïnteresseerde partij tussendoor komt", verklaarde hoofd opleiding Michel Jansen eerder deze maand tegenover Voetbal International. "Dus we hebben het zoveel als mogelijk stilgehouden. Dus geen wedstrijdverslag of andere informatie op onze website." Gudnason tekende een contract voor drie seizoenen in het Abe Lenstra Stadion.