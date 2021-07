‘We hebben plannen met Haaland, daar is Raiola ook van op de hoogte’

Dinsdag, 13 juli 2021 om 19:24 • Rian Rosendaal • Laatste update: 19:25

Sebastian Kehl wil niets weten van een voortijdig vertrek van Erling Braut Haaland bij Borussia Dortmund. De opvolger van Michael Zorc als technisch directeur van BVB verwacht de Noorse sterspeler ondanks de aanhoudende geruchten over een vertrek deze week gewoon op het trainingsveld. Haaland is in de afgelopen maanden in verband gebracht met onder meer Chelsea, Manchester United, Barcelona en Real Madrid.

"Over Haaland is niets nieuws te melden", benadrukt Kehl dinsdag in gesprek met Sky. "Hij komt gewoon in onze plannen voor. Erling keert deze week terug en ik ben overtuigd dat hij zeer hongerig zal zijn. Hij wil gewoon voetballen bij Dortmund, waar hij zich zeer op zijn gemak voelt. Erling wil niets liever dan heel veel doelpunten maken." De Dortmund-bestuurder is niet bang dat Haaland in de voorbereiding op het nieuwe seizoen alsnog richting de Premier League vertrekt.

"Haaland naar Chelsea? Daar heb ik over gelezen, maar voor ons verandert dat niets aan de situatie. We hebben plannen met Erling voor komend seizoen, daar is hij samen met zijn zaakwaarnemer (Mino Raiola, red.) van op de hoogte. We kijken ernaar uit om hem deze week weer te kunnen begroeten", zo besluit de hoopvolle Kehl. De nieuwe technisch eindverantwoordelijke laat tevens zijn licht schijnen over het naderende vertrek van Jadon Sancho, die zo goed als zeker naar Manchester United vertrekt deze zomer. Ondertussen wordt goed gekeken naar een geschikte opvolger van de Engelsman.

"We zijn zeker wat van plan op de transfermarkt", zo verduidelijkt Kehl. "We willen ambitieus blijven, maar wat er precies mogelijk is weten we nog niet. We houden de ontwikkelingen op de transfermarkt nauwlettend in de gaten. We zullen in ieder geval geen gekke dingen doen. Het kan maar zo zijn dat de opvolger van Sancho iemand is die pas hier uitgroeit tot een echte topspeler, zoals dat ook met Jadon is gebeurd."