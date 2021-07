‘Op basis van kwaliteit ben ik niet de allerbeste ter wereld, qua prijzen wel’

Dinsdag, 13 juli 2021 om 19:07 • Dominic Mostert • Laatste update: 19:12

Jorginho droomt van het winnen van de Ballon d'Or. De middenvelder van Chelsea en het Italiaanse elftal won dit jaar grote prijzen als de Champions League en het EK, terwijl hij ook deel uitmaakte van het officiële dreamteam van beide toernooien. In gesprek met SportTV erkent Jorginho dat hij op basis van talent niet in de buurt komt van spelers als Lionel Messi en Cristiano Ronaldo, maar dat zijn prijzenkast van het afgelopen jaar wel uniek is.

In december wordt door France Football de winnaar van de trofee bekendgemaakt. "We dromen allemaal", vertelt de 29-jarige Jorginho. "Maar ik zal eerlijk zijn: het ligt aan de criteria op basis waarvan de prijs wordt toegekend. Als het gaat om talent, dan weet ik dat ik niet de beste ter wereld ben. Maar als het gaat op basis van gewonnen prijzen, nou ja, niemand heeft meer gewonnen dan ik in het afgelopen seizoen. Hoe ik mezelf zie in vergelijking tot Lionel Messi, Cristiano Ronaldo en Neymar? Dat zijn compleet andere spelers, maar nogmaals: het gaat om de criteria."

De winnaar van de Ballon d'Or wordt bepaald door een stemming. Allereerst stelt organisator France Football een shortlist van dertig spelers samen, waarna een selectie van journalisten - één uit ieder voetballand - samen met de bondscoaches en aanvoerders van nationale ploegen de winnaar bepaalt. Aan de journalisten, spelers en bondscoaches wordt gevraagd om een top vijf te kiezen uit de dertig namen van de shortlist, op basis van iemands individuele en collectieve prestaties in het afgelopen jaar, kwaliteit van de speler en met inachtname van de carrière van de speler. De nummer één van een panellid ontvangt zes punten, de nummer twee vijf punten, enzovoorts. Uiteindelijk volgt een algehele ranglijst.

Hoewel hij het toernooi won, kende Jorginho geen vlekkeloze finale. Hij liet na om de penaltyreeks al eerder te beslissen: Jordan Pickford pareerde zijn potentieel beslissende strafschop. Omdat Gianluigi Donnarumma vervolgens ook een penalty van Bukayo Saka tegenhield, won Italië alsnog. "Het was allemaal gepland. Ik wist dat Donnarumma hem ging houden", zegt Jorginho met een knipoog over zijn misser. "Ik geef altijd alles voor het elftal, maar dat blijkt soms helaas niet genoeg. Toen ik de penalty miste, stortte mijn wereld in. Ik wilde Italië de overwinning bezorgen. Gelukkig hebben we een fenomeen in het doel staan. Hij heeft me gered."

Jorginho werd vorige week dinsdag door Maurizio Sarri al naar voren geschoven als potentiële winnaar van de prestigieuze prijs. "Als hij het EK wint, is hij een kandidaat voor de Ballon d'Or", zei Sarri toen. Hij noemde Jorginho in het interview met Sportitalia een 'verfijnde speler'. "Dat is waarom hij vaak onbegrepen is. Hij doet alles zo eenvoudig lijken. Dat is zijn grootsheid", zei de nieuwe trainer van Lazio. Jorginho werd door Sarri naar Chelsea gehaald in 2018, nadat ze al drie seizoenen samen hadden doorgebracht bij Napoli. "Toen ik naar Chelsea ging, hebben we hem voor de ogen van Manchester City weggekaapt. Aanvankelijk vonden supporters en journalisten hem moeilijk te begrijpen. Maar nu wordt hij gewaardeerd. Hij heeft ook de aanvoerdersband van Chelsea gedragen."

In zijn eerste seizoen bij Chelsea won Jorginho de Europa League en speelde hij 37 competitiewedstrijden. Na het ontslag van Sarri in augustus 2020 raakte opvolger Frank Lampard niet geheel overtuigd van Jorginho, die zodoende niet verzekerd was van een basisplaats in de eerste seizoenshelft. Onder Thomas Tuchel werd hij wel weer een belangrijk onderdeel van de basisploeg. Lorenzo Insigne, zijn ploeggenoot bij Italië en voormalig ploeggenoot van Napoli, zei anderhalve week geleden nog dat Jorginho de Ballon d'Or zou verdienen. "Het is terecht dat mensen over hem praten", zei Insigne.

"Hij heeft geweldige jaren bij Chelsea achter de rug en we zijn trots om iemand als hij in de ploeg te hebben. We noemen hem de professor en hij is een geweldige speler." De veelzijdige middenvelder, in staat om als balafpakker of als spelmaker te opereren, wordt niet zomaar 'professor' genoemd. Hij wordt door de buitenwereld geroemd om zijn spelinzicht, techniek, passzuiverheid en rust aan de bal. "Ik denk zelf niet na over de Ballon d'Or", gaf Jorginho onlangs aan. "Mijn prioriteit is de ploeg. Het is veel leuker om feest te vieren met elkaar dan in je eentje."