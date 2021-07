PSV en AZ testen vijf nieuwe spelregels op KNVB Campus

Dinsdag, 13 juli 2021 om 17:51 • Rian Rosendaal

Op de KNVB Campus zal later deze week een experimenteel toernooi plaatsvinden, zo weet Voetbal International te melden. In totaal zullen Jong PSV en Jong AZ vijf nieuwe spelregels gaan testen op het terrein van de voetbalbond. Het is voor beide clubs onder meer mogelijk om onbeperkt wissels toe te passen tijdens de vriendschappelijke ontmoeting in Zeist. De KNVB wist vorige week al te melden dat er dit seizoen maximaal vijf wissels mogen worden gebruikt in de Eredivisie, de Keuken Kampioen Divisie, de TOTO KNVB Beker en de Pure Energie Eredivisie Vrouwen.

De spelers van Jong PSV en Jong AZ zullen niet ingooien, maar intrappen of indribbelen. Bij een vrije trap of hoekschop mag een speler via een zogeheten self-pass het spel hervatten, terwijl een gele kaart inhoudt dat een speler voor vijf minuten naar de kant moet. Daarnaast wordt de wedstrijd gespeeld naar het principe van zuivere speeltijd. Hierdoor duurt het duel twee keer een halfuur. De nieuwe spelregels moeten zorgen voor snelle wedstrijden vol energie, zo klinkt het. Naast Jong PSV en Jong AZ nemen ook Club Brugge en RB Leipzig deel aan het experimentele toernooi, dat donderdag begint en zondag eindigt. De Belgische club treedt donderdag eerst aan tegen Jong PSV. De confrontatie met Jong AZ staat voor zondag op de agenda.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

KNVB staat komend seizoen wederom vijf wissels toe in betaald voetbal

De spelregel wordt ook dit seizoen gebruikt in Nederland. Lees artikel

Met het besluit om wederom vijf wissels toe te staan ging het bestuur betaald voetbal van de KNVB onlangs opnieuw mee met de tijdelijke wijziging van de spelregels door de internationale spelregelcommissie (IFAB) om spelers tijdens het drukke voetbalseizoen te ontlasten. De IFAB voerde deze tijdelijke wijziging vorig jaar in eerste instantie door om de gezondheid van spelers, die het seizoen 2019/20 vanwege de coronapandemie uit moesten spelen, te waarborgen.

Vanwege de warme weersomstandigheden en de vele wedstrijden kort op elkaar besloot de IFAB om teams de mogelijkheid te bieden om vijf wissels toe te passen. Doordat er nog veel onzekerheid bestaat over het verloop van het coronavirus en de gevolgen voor de competities, heeft de KNVB besloten de regel ook komend seizoen te blijven hanteren.