Engelse bond aangeklaagd voor chaotische taferelen op Wembley

Dinsdag, 13 juli 2021 om 17:25 • Rian Rosendaal • Laatste update: 17:31

De ongeregeldheden voorafgaand en tijdens de EK-finale op Wembley van zondag hebben mogelijk gevolgen op financieel gebied voor de Engelse voetbalbond. De UEFA heeft namelijk een officieel onderzoek ingesteld, zo is dinsdagmiddag wereldkundig gemaakt. Er zijn in totaal vier aanklachten opgesteld naar aanleiding van de gebeurtenissen rondom de eindstrijd tussen Engeland en Italië.

De UEFA buigt zich onder meer over het betreden van Engelse supporters van het veld op Wembley. Daarnaast riskeert de FA een straf voor het gooien van objecten op het veld, het verstoren door Engelse fans van het Italiaanse volkslied en het afsteken van vuurwerk. Daarnaast is er een speciale inspecteur ingesteld om de wanordelijkheden in het stadion nader te bekijken. Wat de mogelijke straf of geldboete zal zijn is door de Europese voetbalbond niet bekendgemaakt. Het was zondagmiddag op verschillende plaatsen in Londen al onrustig en ook rondom Wembley waren er later die dag flinke ongeregeldheden.

Unbelievable footage of violence in Wembley tonight. A literal child gets punched by a full grown man and an Asian man is kicked repeatedly in the head by several people. Disgusting behaviour. pic.twitter.com/NLtvjgF8Fe — Kyle Glen (@KyleJGlen) July 11, 2021

Er doken al snel beelden op van de chaotische situatie voorafgaand aan de EK-finale. Tientallen supporters zonder kaartje probeerden binnen te komen in het stadion in Noord-Londen. Aanvankelijk meldden Wembley en de UEFA dat niemand erin was geslaagd om binnen te komen, maar uit een video op social media bleek al snel dat fans zich wel degelijk toegang tot het stadion hadden verschaft.

Op de video was te zien hoe verschillende mensen door de poorten van Wembley braken. Aanvankelijk leek het erop dat de fans zonder ticket alleen door de eerste veiligheidslijn waren gebroken, die toegang geeft tot de zone rond Wembley. Op de beelden was echter te zien dat er ook supporters tot in de gangen van het stadion wisten te komen. Daar troffen ze supporters die wel met een geldig kaartje naar binnen waren gekomen en zij waren niet gediend van de indringers. Er ontstonden daardoor vechtpartijen, waarbij de indringers ogenschijnlijk hard werden aangepakt. Bovendien richtte de woede van de fans zich op de stewards, die te horen kregen dat ze ‘hun werk moeten doen’.