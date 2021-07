Frank Snoeks (65) stopt als commentator op eindtoernooien

Dinsdag, 13 juli 2021 om 15:48 • Yanick Vos • Laatste update: 15:56

Frank Snoeks heeft zondagavond voor het laatst verslag gedaan namens de NOS op een eindtoernooi. De EK-finale tussen Italië en Engeland was het laatste kunstje van de 65-jarige voetbalcommentator op een EK of WK. "Maar jullie zijn nog niet helemaal van me af! Komend jaar doe ik gewoon nog Eredivisie en Oranje", benadrukt Snoeks.

Snoeks deed de afgelopen 21 jaar verslag op de mondiale en Europese eindtoernooien. Tijdens het WK in Qatar volgend jaar zal hij de wedstrijden niet meer voorzien van commentaar. “Die pensioenleeftijd is er niet voor niets. Zo'n eindtoernooi is fysiek heel zwaar met het vele reizen. Het is mooi geweest. Ik had ook niet langer door gewild. Maar om af te sluiten op Wembley met Engeland in de finale is natuurlijk wel heel bijzonder”, vertelt Snoeks op de website van zijn werkgever.

Het artikel gaat verder onder de video 'Ik betaalde een maandsalaris om maar op tijd te zijn voor die wedstrijd' Meer videos

Afgelopen zondag was er op Wembley voor Snoeks geen tijd om stil te staan bij zijn laatste wedstrijd. “Ik moest me van het hotel naar het stadion benen door een zee van mensen. Het bier vloog door de lucht, dus ook ik ontkwam niet aan een bierdouche. Mijn hotel was vlakbij Wembley, maar ik heb er uiteindelijk een halfuur over gedaan. Totale gekte”, aldus Snoeks, die verslag deed van in totaal zestien eindtoernooien.

Terugkijkend op zijn carrière als commentator op eindtoernooien zal de halvefinalewedstrijd tussen Brazilië en Duitsland op het WK van 2014 hem altijd bijblijven. “De mooiste wedstrijden zijn wedstrijden die geheel anders lopen dan van tevoren voorspeld is door alle kenners, analisten en betweters”, zegt Snoeks. “Brazilië-Duitsland was zo'n wedstrijd. De angst voor Brazilië was enorm. Eigenlijk stonden ze al in de finale. Die wedstrijd eindigde in 1-7. Brazilië werd totaal vermorzeld. Dat vind ik echt geweldig. Dat een wedstrijd compleet anders loopt dan vooraf gedacht.”

Snoeks kreeg de afgelopen jaren veelvuldig te maken met kritiek. Ook na zijn laatste wedstrijd was er op Twitter veel kritiek op de commentator, die daar zelf overigens weinig van mee heeft gekregen. "Ik ben zelf nooit aan Twitter begonnen. Ik heb niet de illusie dat iedereen benieuwd is naar mijn mening over ieder issue. En andersom al helemaal niet”, vervolgt hij. "Het wordt weleens tegen me gezegd als er veel negatieve reacties zijn op mijn commentaar. Ik heb me daar nooit wat van aan getrokken. Ik snap het overigens heel goed hoor. Ik zet bij bepaalde commentatoren of presentatoren ook de tv uit."