‘Hoe kun je nou twijfelen? Hij zit in dezelfde categorie als Virgil van Dijk’

Dinsdag, 13 juli 2021 om 15:22 • Rian Rosendaal

Dean Henderson steekt de loftrompet over Harry Maguire, die met Engeland zondag net naast de Europese titel greep. Volgens de reservedoelman van Manchester United behoort de centrale verdediger inmiddels tot de absolute top van Europa. Henderson vindt zelfs dat Maguire sinds zijn komst naar the Red Devils is uitgegroeid tot het niveau van Virgil van Dijk.

"Hoe kan je nou twijfels hebben over Harry Maguire? Dat is echt onmogelijk", zo opent Henderson in een vraaggesprek met talkSPORT. "Hij staat elke wedstrijd in de basis bij Manchester United, de grootste club ter wereld. Daarnaast geeft hij altijd honderd procent. Je kunt helaas niet in elke wedstrijd uitblinken, niemand is perfect. Maar Harry is zonder meer een centrale verdediger van topklasse en ik zou hem zelfs in dezelfde categorie willen plaatsen als Virgil van Dijk. Ik zal daarin gelijk krijgen in de komende jaren, want Harry zal alleen maar beter en beter worden."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Maguire vormde op het EK samen met John Stones het hart van de defensie van Engeland, dat dus wist door te stoten tot de finale. In de zeven wedstrijden op de eindronde hielden the Three Lions vijf wedstrijden op rij de 'nul'. Pas in de halve finale tegen Denemarken (2-1 overwinning) viel het eerste tegendoelpunt. In de finale tegen Italië (1-1) zorgde Leonardo Bonucci voor de tweede tegentreffer. In de strafschoppenserie schoot Maguire onberispelijk raak, al was het niet voldoende voor de Europese titel.

Henderson kijkt ook even terug op het drama dat hem trof kort na de start van het EK. Vanwege een heupblessure moest hij namelijk voortijdig afhaken. "Na een moeizaam seizoen wilde ik dolgraag fit aan het EK beginnen, dus stelde ik mij heel dapper op toen ik mij meldde in het trainingskamp. Ik had alleen al snel door dat ik niet kon duiken op de trainingen. Na een week was het alweer afgelopen en dat heeft mij echt keihard geraakt", zo besluit Henderson.