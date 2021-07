Daniel Sturridge (31) duikt uit het niets op bij Spaanse promovendus

Dinsdag, 13 juli 2021 om 14:28 • Yanick Vos • Laatste update: 14:58

Daniel Sturridge vervolgt zijn loopbaan mogelijk in LaLiga. Real Mallorca meldt dinsdagmiddag op de clubwebsite dat de Engelse spits de komende tijd gaat meetrainen met het eerste elftal. De 31-jarige aanvaller zit sinds zestien maanden zonder club nadat hij begin maart vorig jaar vertrok bij Trabzonspor.

Trabzonspor bracht in maart vorig jaar naar buiten dat er een overeenstemming was bereikt over de ontbinding van het contract van Sturridge. De aanvaller sloot zich medio 2019 aan bij de nummer vier van het vorige Süper Lig-seizoen, maar kwam mede door blessureleed minder in actie dan vooraf gehoopt. De 26-voudig international van Engeland kwam twee jaar geleden transfervrij over van Liverpool, waar hij door de hevige concurrentie weinig zicht had op speelminuten.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De dertigjarige spits hoopte bij de Turkse club zijn loopbaan nieuw leven in te blazen, maar mede door diverse blessures kwam hij niet verder dan zestien wedstrijden in alle competities voor Trabzonspor. Bij Real Mallorca, dat recent promoveerde naar LaLiga, krijgt Sturridge nu een nieuwe kans. Vanaf woensdag gaat hij meetrainen met de selectie van trainer Luis García Plaza ter voorbereiding op het nieuwe seizoen.

Sturridge kreeg vlak na zijn vertrek bij Trabzonspor van de FIFA te horen dat hij tot 17 juni 2020 voor geen enkele club mocht uitkomen. Hij kreeg deze straf naar aanleiding van een rel rondom een veelbesproken weddenschap in januari 2018. Sturridge zou destijds zijn broer Leon opdracht hebben gegeven om te wedden op een transfer naar Sevilla. De Engelsman vertrok echter nooit naar Spanje en ruilde Liverpool korte tijd later op huurbasis in voor West Bromwich Albion.