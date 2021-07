‘Bedrieger’ Martin Jol krijgt acht jaar na dato de wind van voren

Dinsdag, 13 juli 2021 om 13:21 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:24

De samenwerking tussen Martijn Jol en Mladen Petric heeft bij laatstgenoemde bepaald geen warme herinneringen opgeleverd. De Kroatische spits werd door Jol in 2012 naar Fulham gehaald, maar tot een succesvolle hereniging kwam het niet. Het duo werkte eerder samen bij Hamburger SV. In een interview met Goal zegt Petric door een hel te zijn gegaan en onder Jol voor het eerst aan het beëindigen van zijn carrière te hebben gedacht.

Na een succesvolle samenwerking in het seizoen 2008/09 bij HSV besloot Jol om Petric in 2012 naar Londen te halen. "Hij had mij veel beloftes gedaan", blikt Petric acht jaar na dato terug. "Dat hield ik hem voor. Ik was van mening dat Berbatov en ik prima samen konden spelen, maar hij zag dat anders. Hij gedroeg zich nogal kil in onze gesprekken, dus ik wist dat het niet goed zou aflopen. Ik voelde me compleet voor de gek gehouden, was enorm teleurgesteld als mens en was heel boos dat hij me zo had bedrogen. Dat was het moment dat ik voor het eerst aan stoppen dacht."

Petric en een aantal teamgenoten werden er bij Fulham onder meer van verdacht zich flink te hebben misdragen tijdens een stapavond. "Dat verhaal is nogal opgeblazen", aldus de Kroaat. "Ik weet nog dat we naar een pub gingen met een stuk of tien spelers en samen voetbal keken. Mijn Engelse en Ierse teamgenoten werkten vervolgens in een waanzinnig tempo negen of tien pints weg en een van hen kon aan het einde van de avond niet meer lopen. Ik dacht dat hij een paar dagen out zou zijn, maar de volgende dag marcheerde hij op de training alsof er niks was gebeurd. Ik was helemaal verbijsterd. Dat is het mooie van Engeland: als je in het weekend goed presteert, maakt het de mensen niet uit wat je privé doet."

In 2016 zette Petric bij Panathinaikos een punt achter zijn loopbaan als voetballer. Tegenwoordig werkt de veertigjarige oud-aanvaller als tv-expert. Hij won in 2008 met Borussia Dortmund de Duitse Supercup en legde met Panathinaikos in 2014 beslag op de Griekse beker. Petric kwam in totaal 44 keer uit voor de nationale ploeg van Kroatië, waar hij onder meer samenspeelde met Luka Modric. De Kroatische spelmaker heeft de meeste indruk gemaakt in de negentien jaar durende carrière van Petric. "Hij is niet voor niets wereldvoetballer geworden. Zijn overzicht, de techniek, de passes met de buitenkant van de wreef, dat is ongelofelijk goed."