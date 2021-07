Dinsdag, 13 Juli 2021

Marseille mikt op huurconstructie met twee Barça-spelers

De komst van Sergio Ramos naar Paris Saint-Germain betekent slecht nieuws voor Thilo Kehrer. De Duitse verdediger mag vertrekken bij de Franse grootmacht en heeft een prijskaartje van twintig miljoen euro omgehangen gekregen. (Foot Mercato)

AS Roma kan fluiten naar de komst van José Fonte. De centrale verdediger liep deze zomer uit zijn contract bij Lille OSC, maar gaat zijn verbintenis bij de Franse kampioen alsnog met twee jaar verlengen tot medio 2023. (Le Parisien)

Olympique Marseille hoopt te profiteren van de goede relatie met Barcelona. De Franse club mikt op de komst van Samuel Umtiti en Philippe Coutinho en heeft goede hoop het tweetal met een huurconstructie over te nemen. (L'Esportiu)

RB Leipzig is in de zoektocht naar defensieve versterking uitgekomen bij Amos Pieper. De centrumverdediger van Arminia Bielefeld komt serieus in beeld als eerste keus Maxence Lacroix niet haalbaar blijkt. (BILD)

Leicester City lijkt de beste papieren te hebben in de strijd om de handtekening van Ozan Kabak. De Turks international heeft geen trek in een avontuur in de 2. Bundesliga met Schalke 04 en kan met Leicester terugkeren in de Premier League. (Sport1)