Donnarumma komt met zeer opvallende verklaring over ingetogen juichen

Dinsdag, 13 juli 2021 om 07:56 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 08:26

Gianluigi Donnarumma had zondagavond in eerste instantie helemaal niet door dat hij Italië eigenhandig aan de winst van het EK had geholpen. De doelman van la Squadra Azzurra reageerde ijskoud toen hij in de noodzakelijke strafschoppenserie dezelfde hoek als Bukayo Saka had gekozen: hij wandelde rustig weg, totdat hij bijna bedolven werd onder zijn Italiaanse teamgenoten. Donnarumma onthult echter dat hij het overzicht was verloren.

“Ik begreep er helemaal niets van”, vertelde Donnarumma maandagavond laat in gesprek met Sky Sport Italia. “Ik ging aangeslagen op de grond liggen toen Jorginho zijn penalty miste. Ik dacht dat we verloren hadden.” De uitspraken van de doelman zijn opvallend, omdat het na de redding van Jordan Pickford op de vijfde inzet van Jorginho nog altijd 3-2 stond in het voordeel van Italië. Beide landen hadden op dat moment tweemaal gemist: Andrea Belotti, Marcus Rashford, Jadon Sancho en Jorginho.

Analizziamo la scena: •Donnarumma para il rigore •Se ne va e non realizza che abbiamo vinto •Si gira indietro, vede i compagni festeggiare e ANCORA NON CAPISCE •Realizza che siamo campioni d'Europa quando gli saltano addosso •Esulta #ItsComingHome #Euro2020Final #Euro2020 pic.twitter.com/U2lAqwpAqR — oh putain! ?? (@strudeldimele) July 12, 2021

Donnarumma keerde de elfmetertrap van Saka, de vijfde in totaal van Engeland, en dacht vervolgens dat het nog niet voorbij was. “Na mijn redding liep ik weg en wachtte ik af of de VAR het zou goedkeuren. Toen ik de andere kant opkeek, zag ik opeens mijn ploeggenoten op me af rennen. Dat was het moment dat ik doorhad dat we hadden gewonnen.”

Donnarumma wilde nog weinig kwijt over zijn aanstaande transfer naar Paris Saint-Germain en zijn transfervrije vertrek bij AC Milan. De overstap van de doelman naar Parijs, tot de zomer van 2026, zal waarschijnlijk deze week officieel worden. Hij is de fans van Milan een uitleg verschuldigd, benadrukte hij. “In de komende dagen zal ik daarover praten. Het enige wat ik nu kan zeggen, is dat die kleuren altijd deel van mij zullen uitmaken.”

Donnarumma wordt zelfs naar voren geschoven als kandidaat voor het winnen van de Gouden Bal. Hij werd zondag in ieder geval uitgeroepen tot Speler van het Toernooi. “Ik besef nog niet helemaal wat we als team hebben gepresteerd. Ik hoor inderdaad verhalen over de Ballon d’Or, maar daar houd ik mij echt niet mee bezig", benadrukte de 22-jarige Italiaans international, die tijdens het toernooi slechts vier treffers incasseerde en bovendien ook al van grote waarde was in de strafschoppenserie tegen Spanje in de halve finale.