Dringend verzoek aan Ajax- en Feyenoord-fans na ‘act’ van Berghuis

Dinsdag, 13 juli 2021 om 07:30 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 08:19

De supportersverenigingen van Ajax en Feyenoord doen een dringend beroep op hun achterban nu de transfer van Steven Berghuis naar Amsterdam op het punt staat om afgerond te worden. Een filmpje van een Feyenoord-fan die twee wedstrijdshirts van Berghuis in rook op laat gaan, het thuis- en uittenue, is een onschuldig voorbeeld in vergelijking met de woedende reacties van zowel Ajax en Feyenoord-supporters op sociale media.

“De emoties schieten van links naar rechts”, vertelt Fabian Nagtzaam, directeur-bestuurder van de Supportersvereniging Ajax, dinsdag in gesprek met het Algemeen Dagblad. “Een deel van onze supporters juicht het toe dat de club erin geslaagd is om de aanvoerder en beste speler van Feyenoord binnen te halen. Een ander deel ziet zijn komst totaal niet zitten. De gevoelens zijn echt heel ambivalent.”

Lol zoals verwacht de eerste #Berghuis #Feyenoord shirts worden al verbrand. Verbranden gewoon een officieel shirt, hoe triest kan een feyenoorder wel niet zijn. #ajax pic.twitter.com/JaxBZvLnJU — ThaOracle (@tha_oracle) July 12, 2021

In Rotterdam daarentegen is er vooral boosheid en ergernis omdat de fans van Feyenoord ‘zich verraden voelen’, zo reageert Remco Ravenhorst, voorzitter van supportersvereniging De Feijenoorder. Berghuis is pas de vierde speler ooit die van Feyenoord naar Ajax gaat. “Zo kun je het gevoel het beste omschrijven. Kijk, elke voetballer is er vrij in om een bepaalde keuze te maken. De frustratie in deze transfer zit 'm vooral in het feit dat Berghuis jarenlang een soort clubliefde geacteerd heeft.”

“Hij zou nooit een binnenlandse transfer maken, omdat hij zo gek was op Feyenoord. Nou, die clubliefde heeft hij blijkbaar niet. Anders zou hij deze gevoelige stap nooit maken. Dat wordt hem enorm kwalijk genomen door de Feyenoord-supporters.” Het feit dat de fans van Feyenoord zich in de maling genomen voelen, moet echter niet tot excessen leiden. “Teleurstelling mag natuurlijk nooit leiden tot vormen van intimidatie. Dat keuren we ten stelligste af”, benadrukt Ravenhorst.

Nagtzaam benadrukt dat de supportersvereniging van Ajax van mening is dat Berghuis het op het veld moet laten zien. “Daarop zullen we hem beoordelen, niet op waar hij vandaan komt. Ik hoop dat iedereen er toch enigszins op die genuanceerde manier tegenaan blijft kijken. Laat de reacties alsjeblieft binnen het betamelijke blijven.”