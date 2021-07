Abramovich geeft miljoenen vrij voor droomtarget

Arsenal volgt de situatie van Thilo Kehrer met bovengemiddelde interesse. De verdediger, die in beeld is als vervanger van Héctor Bellerín, mag na de komst van Sergio Ramos en Achraf Hakimi mogelijk vertrekken bij Paris Saint-Germain. (Foot Mercato)

Maurizio Sarri heeft bij de leiding van Lazio aangedrongen op de komst van Daniele Rugani. De Romeinen starten de onderhandelingen met Juventus, waar de verdediger achter onder meer Matthijs de Ligt in de pikorde staat. (Diverse Italiaanse media)