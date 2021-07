Rashford maakt krachtig statement: ‘Ik bied mijn excuses aan, maar...’

Maandag, 12 juli 2021 om 22:45 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:53

Marcus Rashford heeft voor het eerst uitgebreid gereageerd op de verloren EK-finale met Engeland. De 23-jarige aanvaller, die zijn penalty tegen Italië (1-1) op de paal schoot, biedt zijn excuses aan voor zijn misser. Rashford gaat ook in de racistische bejegeningen waarvan hij en enkele van zijn teamgenoten slachtoffer werden op sociale media. "Ik weet niet eens waar ik moet beginnen en hoe ik kan omschrijven hoe ik me op dit moment voel", schrijft Rashford op zijn Twitter-account.

"Ik heb een moeilijk seizoen gehad, ik denk dat iedereen dat heeft kunnen zien", zegt de aanvaller, die het op het EK moest doen met invalbeurten. "Waarschijnlijk ben ik die finale ingegaan met een gebrek aan vertrouwen. Ik ben nooit weggelopen voor het nemen van een penalty, maar iets voelde niet goed. Gedurende de lange aanloop probeerde ik voor mezelf wat extra tijd te nemen en helaas was het resultaat niet zoals ik wilde."

In Withington, zijn geboorteplaats, werd een muurschildering van Rashford beklad door vandalen. Buurtbewoners plakten de graffiti af en plaatsen er steunbetuigingen overheen.

"Ik had het gevoel dat ik mijn teamgenoten in de steek had gelaten", vervolgt hij. "Een strafschop was alles dat het team van me vroeg om bij te dragen. Ik kan penalty's scoren in mijn slaap, dus waarom niet deze? Het speelt zich steeds opnieuw af in mijn hoofd sinds ik die bal raakte en er is waarschijnlijk geen woord om te beschrijven hoe het voelt. Finale. 55 jaar (na de WK-winst van 1966, red.). 1 penalty. Geschiedenis. Alles dat ik kan zeggen is sorry. Ik wilde dat het anders was gegaan. Terwijl mijn excuses blijft staan, wil ik mijn teamgenoten bedanken. Een broederschap is ontstaan en dat is onbreekbaar. Jullie succes is mijn succes. Jullie mislukkingen zijn de mijne."

Na afloop kreeg Rashford te maken met racistische beledigingen op internet. "Ik ben opgegroeid in een sport waar ik gewend ben om dingen over mezelf te lezen", zegt de Engelsman. "Of het nu over de kleur van mijn huid gaat, waar ik ben opgegroeid, of meer recent, hoe ik mijn tijd buiten het veld spendeer. Ik kan omgaan met alle kritiek die ik krijg op mijn prestatie, mijn penalty was niet goed genoeg, die had erin gemoeten, maar ik zal me nooit verontschuldigen voor wie ik ben en waar ik vandaan kom. Ik heb me nooit trotser gevoeld dan toen ik de drie leeuwen (het symbool van Engeland, red.) op mijn borst droeg, terwijl mijn familie me vanaf de tribune toejuichte."

In Withington, zijn geboorteplaats, werd een muurschildering van Rashford beklad door vandalen. Buurtbewoners plakten de graffiti af en plaatsen er steunbetuigingen overheen. "De berichten die ik heb ontvangen zijn overweldigend en de reactie in Withington bracht me op de rand van tranen", zegt Rashford. "De gemeenschap die me altijd gesteund heeft blijft dat doen. Ik ben Marcus Rashford, 23 jaar oud, een zwarte man uit Withington & Wythenshawe, South Manchester. Als ik niets anders meer heb, dan heb ik dat. Bedankt voor alle lieve berichten. Ik kom sterker terug. We komen sterker terug."