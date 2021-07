Fan voorspelde in 2013 het exacte verloop van de EK-finale en gaat viraal

Maandag, 12 juli 2021

Het internet is in de ban van een uiterst opvallende tweet uit 2013 over het verloop van de finale van het EK 2020. Op 22 februari in het betreffende jaar tweette ‘Cameron’, zoals de voetbalfan zich noemt op het sociale medium, dat the Three Lions de EK-finale na strafschoppen zouden verliezen van Italië. Binnen een dag na de finale verzamelde de gebruiker al een kwart miljoen likes en werd het bericht 152 duizend keer geretweet.

“Engeland heeft het EK 2020 na strafschoppen verloren van Italië, er zal niks veranderen!”, zo schreef de gebruiker acht jaar geleden op Twitter. Waarom hij de tweet juist op dat moment plaatste is onbekend. ‘Cameron’ was zich bewust van wat hij in 2013 had geplaatst, daar hij zijn tweet een dag van de wedstrijd van een update voorzag. De fan reageerde onder citeerde het oude bericht en plaatste een nieuwe post, waarin hij ‘verloren’ had gewijzigd in ‘gewonnen’. De aanpassing sorteerde echter niet het gewenste effect.

England just lost the euro 2020 final against Italy on a penalty shoot out, nothing has changed then! — Cameron (@lawseyitfc) February 22, 2013

Na een 1-1 gelijkspel tegen Engeland in reguliere speeltijd, door doelpunten van Luke Shaw en Leonardo Bonucci, bleek een verlenging zondagavond noodzakelijk op Wembley. Daarin vielen geen treffers, waardoor een penaltyreeks uitkomst moest bieden. Daarin misten Andrea Belotti, Marcus Rashford en Jadon Sancho, Jorginho en Bukayo Saka. Zodoende blijft Engeland wachten op de eerste hoofdprijs sinds 1966.

De gebruiker paste zijn tweet uit bijgeloof een dag voor de EK-finale aan.

Binnen enkele uren na de wedstrijd begon het aantal reacties binnen te stromen. De meeste gebruikers maken op ludieke wijze gebruik van de ‘spooktweet’ door te reageren met vragen over de toekomst. “Gaat Tottenham Hotspur ooit nog een prijs pakken?”, zo vraagt een twitteraar zich af. Ook wordt er veel gevraagd naar de winnaar van het WK 2022 in de comments.