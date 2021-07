‘Laporta draait 180 graden en wil Koeman langdurig vastleggen’

Maandag, 12 juli 2021 om 20:41 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:50

Joan Laporta overweegt om het contract van Ronald Koeman te verlengen, zo meldt de Catalaanse krant Ara. De president van Barcelona is blijkbaar 180 graden gedraaid en bekijkt de mogelijkheden om de positie van Koeman binnen de kleedkamer te versterken. Een nieuw contract tot medio 2024 behoort serieus tot de opties, zo klinkt het.

De autoriteit van Koeman binnen Barcelona is aangetast, zo beseft Laporta. De oefenmeester werd eind mei door de preses richting de uitgang geduwd, maar Koeman wilde van geen wijken weten en bleef aan. Inmiddels heeft Laporta vrede met een langer verblijf van de Nederlander. De komst van Jordi Cruijff als adviseur van de club kan volgens Ara worden gezien als een poging van Laporta om zijn band met Koeman enigszins te herstellen: Cruijff heeft een goede relatie van Koeman.

Laporta en het kamp-Koeman leken anderhalve maand geleden op ramkoers te liggen. De president van Barça deelde de coach mede twee weken lang op zoek te gaan naar een vervanger. In die periode polste hij als eerst Josep Guardiola voor een spectaculaire terugkeer naar Barcelona. De huidige manager van Manchester City adviseerde Laporta echter om verder te gaan met Koeman.

Eind mei maakte Laporta openbaar dat Koeman met spoed zou zijn opgenomen in het ziekenhuis. Dat bleek overdreven: Koeman was alleen voor controle kortstondig in het ziekenhuis. Wasserman, het management van de trainer, verklaarde in een tweet oorlog aan Laporta. "Stel je voor: ik wil met je trouwen, maar ik twijfel. Geef me twee weken om een betere partner te vinden... Als ik de juiste persoon niet kan vinden, gaan we toch trouwen!", zo werd de vergelijking getrokken met de situatie van Koeman bij Barcelona.

Alles wijst er overigens op dat Lionel Messi bij Barcelona blijft. De Argentijn, die zondag met zijn land de Copa América won, is officieel al twaalf dagen geen speler meer van Barça, maar Laporta heeft vertrouwen in de verlenging van zijn contract. "De vernieuwing van de verbintenis van Messi kent vorderingen", zei Laporta maandag tegenover de uitgelopen Spaanse pers. "We zijn erg blij voor hem dat hij de Copa América heeft gewonnen. Het is fantastisch om te zien hoe de beste speler in de geschiedenis van het voetbal een titel als deze wint."