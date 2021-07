Michel Vlap geshockeerd door bericht waar Anderlecht ‘niets over heeft verteld’

Maandag, 12 juli 2021 om 20:38 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:42

Michel Vlap en zaakwaarnemer Johan Hansma hebben met verbazing gereageerd op de transfergeruchten die maandag de ronde deden. In de ochtend meldde onder meer Het Nieuwsblad dat de Fries op weg is naar de uitgang bij Anderlecht. De voormalig middenvelder van sc Heerenveen zou zelfs deze maand nog verkocht moeten worden, maar in gesprek met Voetbal International geeft Vlap te kennen dat hij niet bezig is met een vertrek bij de Belgische nummer vier van afgelopen seizoen.

Volgens het Belgische dagblad zal Vlap komend seizoen niet meer voorkomen in de plannen van trainer Vincent Kompany. De aanvallende middenvelder zou volgens de berichtgeving niet passen binnen het systeem, waarin ‘hoog drukzetten’ een belangrijke pijler is. Vanwege ‘voetbaltechnische redenen’ zou Vlap overbodig zijn en op de transferlijst zijn geplaatst. Maandagavond worden de geruchten ontkend door Vlap en zijn vertegenwoordiger.

“Anderlecht heeft aan ons hier niets over verteld”, reageert Hansma in het weekblad. “Michel wil laten zien dat hij de kwaliteiten heeft om bij een topclub als Anderlecht te slagen en wij hebben niets gehoord dat daarmee in tegenspraak is”, aldus de zaakwaarnemer. Geheel onverwacht komt de berichtgeving omtrent een transfer overigens niet. Afgelopen seizoen bracht Vlap voornamelijk op de reservebank van Anderlecht door, waarna hij in de tweede seizoenshelft verhuurd werd aan Arminia Bielefeld.

In de zomer van 2019 verliet de aanvallende middenvelder Heerenveen voor krap zeven miljoen euro voor een avontuur bij Anderlecht. Vlap kende een succesvol openingsjaar op Lotto Park en hij werd met 10 treffers uit 23 wedstrijden clubtopscorer. Toch ging het in het seizoen 2020/21 bergafwaarts voor Vlap, die dus in de tweede seizoenshelft op huurbasis voor Arminia uitkwam. In zeven Bundesliga-optredens was hij eenmaal trefzeker en verzorgde hij een assist.