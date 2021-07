Nederland en België krijgen mogelijk revolutionair ‘blockbusters-toernooi’

Door de geboorte van de NL League is de kans groot dat er een streep kan door de plannen voor de BeNeLiGa. Voetbal International meldt maandagavond dat er in de nieuwe opzet van de NL League staat dat er zeker tot medio 2025 ‘geen grote veranderingen’ zullen worden aangebracht aan de huidige competitievorm. Ook daarna zou Nederland vooralsnog de boot afhouden wat betreft een gezamenlijke competitie. Wel wordt er naar verluidt gekeken naar de mogelijkheden om een toernooi te beginnen waaraan de topdrie of topvier van België en Nederland deelnemen: een ‘blockbusters-toernooi’.



De KNVB werd eind vorige maand buitenspel gezet bij de beoogde samensmelting van de Eredivisie CV en de Coöperatie Eerste Divisie (CED), zo meldde het weekblad. Begin juni stemde de meerderheid van de profclubs in met het besluit om samen toe te werken naar een nieuwe, gezamenlijke voetbalorganisatie: de NL League. In het meest recente conceptplan voor de nieuwe opzet wordt er nauwelijks gesproken over de komst van een BeNeLiGa. Het plan voor een gezamenlijke competitie van de Nederlandse clubs en Belgische clubs lijkt met de komst van de NL League van tafel te worden geveegd. Daarnaast concludeert Voetbal International dat het ‘concretiseren van de BeNeLiga niet meer dan een pressiemiddel is geweest om hervormingen in Nederland af te dwingen’.

Toch laat Nederland de deur nog op een kier staan, zo klinkt het. Hoewel een competitie uitgesloten lijkt, wordt er nu nagedacht over een gezamenlijk bekertoernooi. De mogelijkheden om het revolutionaire toernooi te starten worden onderzocht door Deloitte & Touche, het accountantsbureau dat tevens de berekeningen maakte voor de opzet van de NL League en de BeNeLiGa. Volgens de berichtgeving worden de toernooiplannen ‘achter de schermen’ onderzocht.

Het plan dat nu op tafel zou liggen is dat de topvier van Nederland en België, van voorgaand seizoen, na afloop van de winterstop instromen in een extra toernooi dat naast de competities en de bestaande bekertoernooien en Europese competities wordt afgewerkt. Naar verluidt wordt er gedacht aan zogeheten ‘blockbusters-wedstrijden’. Met de term ‘blockbuster’ wordt er een ‘kassasucces’ bedoeld: wedstrijden die veel geld opleveren. Met een pay-per-view-model zouden de deelnemende clubs er volgens de eerste berekeningen financieel flink op vooruitgaan. Het aantal topwedstrijden moet verdubbeld worden en daarmee de kijkcijfers.

Bovendien worden vergelijkbare argumenten gegeven voor de zo goed als afgeschoten BeNeLiga. Meer tegenstand, meer kijkers en meer geld voor de betrokken clubs. De redenering die gevoerd wordt is dat de hogere budgetten, die mogelijk oplopen tot een totaal van 35 miljoen euro extra voor de deelnemende clubs, moeten helpen om de concurrentiestrijd met de teams uit de grootste Europese competities aan te gaan. Momenteel wordt de haalbaarheid van het ‘Blockbuster-toernooi’ dus onderzocht. Een van de struikelblokken is het grote aantal wedstrijden dat er in een seizoen gespeeld moet worden.