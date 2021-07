Kuipers stopt nog niet als internationaal arbiter: ‘Zo ver ben ik nog niet’

Maandag, 12 juli 2021 om 16:31 • Chris Meijer • Laatste update: 17:56

Björn Kuipers stopt voorlopig nog niet als internationaal scheidsrechter, zo vertelt hij maandag op een persconferentie. De 48-jarige scheidsrechter had zondagavond de leiding over de EK-finale tussen Italië en Engeland, die na 120 minuten voetballen in 1-1 eindigde en na strafschoppen gewonnen werd door de Italianen. Er werd van uitgegaan dat het Kuipers zijn laatste wedstrijd als internationaal scheidsrechter was, maar zo ver is het nog niet.

“Ik heb ook de kranten en de reacties gelezen: ‘IJzersterk afscheid van international carrière van Kuipers’. Zo ver ben ik nog niet”, geeft Kuipers te kennen. Hij vertelt dat hij altijd heeft gedroomd van een EK- en WK-finale. Met het fluiten van de EK-finale van zondagavond is er in ieder geval een droom uitgekomen, vertelt Kuipers. Over anderhalf jaar staat het WK in Qatar op het programma. Op een WK mogen niet twee scheidsrechters uit hetzelfde land fluiten, waardoor Kuipers dan Danny Makkelie in de weg zou kunnen zitten. Kuipers krijgt de vraag of hij dit in een overweging gaat nemen. "Dat weet ik nog niet, ga ik over nadenken."

“De KNVB moet je steunen om international te blijven. Of zij je badge een jaar willen verlengen. Als de KNVB dat doet, moet je blijven presteren. Wanneer je dat doet, kan je op een internationaal podium actief blijven”, vertelt Kuipers. Hij geeft tegelijkertijd aan dat hij nu ook nog niet voor zijn vaste assistenten Erwin Zeinstra en Sander van Roekel het besluit wil nemen om te stoppen op het internationale podium. "Het team wil wel door, maar ik ga de beslissing nog niet nemen. Ik ben daarnaast niet alleen, ik heb ook nog te maken met thuis. Ik fluit al ruim twaalf jaar en ben veel weg: dat vraagt veel. Ik moet dus ook met hen overleggen, daar ga ik de komende weken over nadenken."

De KNVB maakt in een verklaring bekend dat Kuipers, Van Roekel en Zeinstra zijn benoemd tot bondsridders. “Het team van Björn Kuipers is een geweldige ambassadeur van de KNVB en van de Nederlandse arbitrage. Kuipers, Van Roekel en Zeinstra zijn door hun positieve houding en gedrag, toewijding en inzet een voorbeeld voor hun collega-(assistent-)scheidsrechters”, zo schrijft de KNVB in een verklaring.

“Ze laten keer op keer zien dat hun succes het resultaat is van hard werken, veel trainen en de bereidheid zichzelf steeds te verbeteren”, zo vervolgt de verklaring van de KNVB. “Hun succes is een inspiratiebron voor jongens en meisjes om ook te gaan fluiten. Velen van hen geven aan Kuipers te zien als hun grote voorbeeld.”