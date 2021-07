Feyenoord lijkt na Berghuis ook te ontkomen aan arbitragezaak met Advocaat

Maandag, 12 juli 2021 om 15:18

Feyenoord verwacht niet dat Dick Advocaat en Cor Pot het tot een arbitragezaak laten komen om hun bonus voor het bereiken van de Conference League alsnog te krijgen, zo schrijft De Telegraaf. Bij de Rotterdammers leeft de overtuiging dat de contracten voldoende juridisch zijn dichtgetimmerd, waardoor het niet tot een arbitragezaak gaat komen. Feyenoord kwam in de afgelopen jaren dankzij huisjurist Joris van Benthem al meerdere keren als winnaar uit een juridisch geschil.

De Rotterdammers stuurden in het geschil met de entourage van Steven Berghuis en Ajax eveneens aan op een arbitragezaak. De partijen waren het er niet over eens hoe de gelimiteerde transfersom in zijn tot medio 2022 lopende contract geïnterpreteerd diende te worden. Uiteindelijk zag Berghuis af van een percentage van zijn eigen transfersom, waardoor Feyenoord netto meer overhoudt dan de gelimiteerde transfersom van vier miljoen euro. Dit had Feyenoord vanaf het moment dat Berghuis zijn handtekening zette onder het contract al voor ogen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Om die reden stuurde Feyenoord aan op een arbitragezaak toen duidelijk werd dat er contact bestond tussen Berghuis en Ajax. Berghuis dacht sterk te staan en was bereid om het tot een arbitragezaak te laten komen, maar Ajax vond dat gezien de gevoeligheid van de transfer geen goed plan en besloot alsnog meer te betalen. Feyenoord lijkt ook in het geschil met Advocaat en diens voormalig assistent Pot niet in een arbitragezaak terecht te komen.

Advocaat meent recht te hebben op een bonus, omdat hij Feyenoord vorig seizoen naar de Conference League loodste. “Clubs keren bonussen uit op het moment dat je resultaten haalt die ook extra financiën voor de club opleveren", reageerde een woordvoerder van Feyenoord in gesprek met RTV Rijnmond. "Dat is nu niet aan de orde. De voorrondes Conference League zijn bewust niet in het contract opgenomen, want dit kost Feyenoord eerder geld dan dat het substantieel iets oplevert. Feyenoord betreurt deze gang van zaken, maar ziet een eventuele rechtszaak met vertrouwen tegemoet.''

Zo ver gaat het volgens De Telegraaf niet komen. Bij Feyenoord leeft de overtuiging dat de contracten voldoende zijn dichtgetimmerd, zoals dat ook bij Berghuis het geval moest zijn geweest. Sportmarketeer Chris Woerts beweerde afgelopen week in het programma De Oranjezomer nog dat Advocaat goede papieren had om een arbitragezaak van Feyenoord te winnen. “Het gaat om het feit, en daar is Dick het meest boos over, dat door de jurist van Feyenoord bot gezegd werd: 'Je hebt er geen recht op.' Als ze naar hem toe waren gegaan en hadden gezegd: 'Het ligt lastig, we hebben geen geld. We betalen wat later uit', dan was het gewoon opgelost geweest.”