Feyenoord-fans verbranden Berghuis-shirts: ‘Ze voelen zich verraden'

Maandag, 12 juli 2021 om 14:27 • Laatste update: 14:31

De overstap van Steven Berghuis naar Ajax leidt tot woedende reacties onder Feyenoord-supporters. Op social media circuleren reeds video’s waarop te zien is hoe Feyenoord-shirts met de naam van Berghuis achterop worden verbrand. Remco Ravenhorst, voorzitter van supportersvereniging De Feijenoorder, vertelt in gesprek met het Algemeen Dagblad dat de fans van Feyenoord zich verraden voelen door de keuze van Berghuis.

“De supporters van Feyenoord voelen zich verraden; zo kun je het gevoel het best omschrijven. Kijk, elke voetballer is er natuurlijk vrij in om een bepaalde keuze te maken. De frustratie in deze transfer zit ‘m vooral in het feit dat Berghuis jarenlang een soort clubliefde geacteerd heeft”, zo wijst Ravenhorst op de uitspraak van Berghuis dat hij nooit een binnenlandse transfer zou maken. De voorzitter van de supportersvereniging haalt tevens aan dat Berghuis geregeld interactie met de fans zocht.

Lol zoals verwacht de eerste #Berghuis #Feyenoord shirts worden al verbrand. Verbranden gewoon een officieel shirt, hoe triest kan een feyenoorder wel niet zijn. #ajax pic.twitter.com/JaxBZvLnJU — ThaOracle (@tha_oracle) July 12, 2021

“Nou, die clubliefde heeft hij blijkbaar niet. Anders zou hij deze gevoelige stap namelijk nooit maken. Dat wordt hem enorm kwalijk genomen door de Feyenoord-supporters”, zegt Ravenhorst. Hij waarschuwt dat dit echter niet mag leiden tot excessen. “Supporters mogen teleurgesteld zijn, dat zijn wij als supportersvereniging ook. We voelen ons echt in de maling genomen door Berghuis. Alleen mag teleurstelling natuurlijk nooit leiden tot vormen van intimidatie. Dat keuren we ten stelligste af.”

Fabian Nagtzaam, directeur-bestuurder van de Supportersvereniging Ajax, vertelt dat de komst van Berghuis onder de fans van Ajax voor wisselende emoties zorgt. “Er zal her en der heus boe-geroep klinken wanneer Berghuis zijn eerste wedstrijd voor Ajax speelt. Maar als supportersvereniging stellen wij ons op het standpunt dat Berghuis het op het veld moet laten zien. Daarop zullen we hem beoordelen, niet op waar hij vandaan komt. Ik hoop dat iedereen er toch enigszins op die genuanceerde manier tegenaan blijft kijken. Laat de reacties alsjeblieft binnen het betamelijke blijven.”