‘Barça vreest ‘Suárez-scenario’ en zet in op transfer naar Engeland of Italië'

Maandag, 12 juli 2021 om 13:21 • Chris Meijer • Laatste update: 13:38

Barcelona is niet van plan om Antoine Griezmann deze zomer te laten terugkeren naar Atlético Madrid. Mundo Deportivo meldde zaterdag dat de Catalanen in contact stonden met de regerend kampioen van Spanje over een ruildeal, waarin Saúl Níguez de omgekeerde weg moest bewandelen. Sport weet echter te melden dat Barcelona Griezmann liever naar de Serie A of de Premier League ziet vertrekken, omdat gevreesd wordt voor een ‘Luis Suárez-scenario’.

Suárez werd een jaar geleden door Barcelona naar de uitgang geduwd en maakte uiteindelijk de overstap naar Atlético, dat slechts zeven miljoen euro overmaakte. Mede dankzij 21 doelpunten van de 34-jarige Uruguayaanse spits werd Atlético in het afgelopen seizoen kampioen, na een spannende titelstrijd met Real Madrid en Barcelona. Barcelona heeft dit in het achterhoofd nu de opties voor Griezmann worden afgewogen. Atlético valt voor de Catalanen af omdat zij de concurrent op dit moment niet sterker willen maken dan ze al zijn.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Bovendien is er intern veel kritiek geweest op voormalig president Josep Maria Bartomeu voor zijn keuze om Suárez naar Atlético te laten vertrekken. Barcelona betaalde het salaris van Suárez gedeeltelijk door en er ligt momenteel een vergelijkbaar voorstel voor Griezmann op tafel. Atlético kan het huidige salaris van Griezmann niet ophoesten en heeft bovendien geen middelen om aan de door Barcelona gevraagde transfersom te voldoen, waardoor er een ruildeal werd voorgesteld. Barcelona ziet bij Atlético echter geen interessante spelers om in een overgang van Griezmann te betrekken.

Griezmann verdient op jaarbasis 25 miljoen euro en is niet bereid om deze zomer in te leveren. Mede daardoor en het feit dat Barcelona hem niet naar een concurrent wil laten gaan, ligt volgens Sport een overgang naar de Premier League of de Serie A voor de hand. Barcelona wil hem lozen of een akkoord bereiken over salarisverlaging, om zo aan de Financial Fair Play-regels van LaLiga te voldoen en Lionel Messi, Memphis Depay, Sergio Agüero en Eric García in te kunnen schrijven.

Barcelona telde in de zomer van 2019 120 miljoen euro neer om Griezmann over te nemen van Atlético. De dertigjarige aanvaller heeft voorlopig 99 wedstrijden voor de Catalanen achter zijn naam staan, waarin hij goed was voor 35 doelpunten en 17 assists. Zijn contract in het Camp Nou loopt voorlopig nog door tot medio 2024.