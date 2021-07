Grealish furieus na verwijt van Keane: ‘Dat laat ik me niet zeggen’

Maandag, 12 juli 2021 om 12:41 • Rian Rosendaal

Jack Grealish bijt een dag na de verloren EK-finale van zich af. De invaller kreeg na afloop van de eindstrijd tegen Italië van Roy Keane al snel het verwijt dat hij geen strafschop durfde te nemen. Grealish komt via Twitter met een duidelijk statement, waarin hij benadrukt dat er helemaal geen angst bij hem was en dat bondscoach Gareth Southgate hem makkelijk op het lijstje met nemers had kunnen plaatsen.

"Als je Raheem Sterling of Jack Grealish bent, dan kan je niet blijven zitten en kijken hoe een jonge jongen (Bukayo Saka red.) het er vanaf brengt. Dat kan niet. Je kan een verlegen jongen van negentien niet laten nemen voor je", zei Keane zondagavond in de studio van ITV. Bondscoach Gareth Southgate nam na afloop van de mislukte strafschoppenserie op Wembley gelijk de verantwoording op zich. "Niemand liep ervoor weg en ik heb de vijf namen gekozen op basis van wat ik had gezien tijdens de trainingen. Het is mijn beslissing om deze spelers te vragen. Het ligt volledig bij mij." Aan Engelse kant faalden achtereenvolgens Marcus Rashford, Jadon Sancho en Saka.

I said I wanted to take one!!!!

The gaffer has made so many right decisions through this tournament and he did tonight! But I won’t have people say that I didn’t want to take a peno when I said I will… https://t.co/3mBpKyMoUV