Bicentini sterk van start op Gold Cup: ‘Maar zij zullen gebrand zijn tegen ons'

Maandag, 12 juli 2021 om 12:02 • Chris Meijer • Laatste update: 12:17

Canada is in de nacht van zondag op maandag uitstekend aan de Gold Cup begonnen. De Canadezen, waar Remko Bicentini als assistent van bondscoach John Herdman actief is, waren in de eerste groepswedstrijd met 4-1 te sterk voor Martinique. Canada hoopt op het toernooi in de Verenigde Staten voor het eerst sinds 2000 kampioen van de Caraïben en Midden- en Noord-Amerika te worden.

Martinique bracht Canada in het Children's Mercy Park van Kansas City na tien minuten aan het schrikken, toen Emmanuel Rivière de score opende. Canada stelde echter razendsnel orde op zaken, want zestien minuten later was de score al omgebogen in een 3-1 voorsprong door doelpunten van Cyle Larin (Besiktas), Jonathan Osorio (Toronto FC) en Stephen Eustáquio (Paços de Ferreira). Invaller Theo Corbeanu, speler van Wolverhampton Wanderers, bepaalde de eindstand kort voor het einde op 4-1.

“Na een 0-1 achterstand in het begin van de wedstrijd, draaiden we de wedstrijd helemaal om. Met de 4–1 overwinning zijn we uiterst tevreden”, geeft Bicentini te kennen in gesprek met Voetbalzone. Canada moet het op de Gold Cup overigens stellen zonder Alphonso Davies, die met een enkelblessure is afgehaakt. De in Nederland geboren Frank Sturing is er wel bij, maar de 24-jarige verdediger zat tegen Martinique negentig minuten op de reservebank. Canada - dat zich in 1985 en 2000 al tot kampioen van de CONCACAF kroonde - neemt het in de groepsfase verder op tegen Haïti en de Verenigde Staten.

“We kennen Haïti natuurlijk heel goed, zeker na de dubbel die we vorige maand voor de WK-kwalificatie tegen ze hebben gespeeld”, wijst Bicentini op de ontmoeting van vorige maand in de WK-kwalificatiecyclus. Canada plaatste zich ten koste van Suriname, Bermuda, Aruba en de Kaaimaneilanden voor de tweede kwalificatieronde, waarin Haïti over twee wedstrijden werd verslagen: 0-1 en 3-0. Daardoor gaat Canada vanaf september met Honduras, El Salvador, de Verenigde Staten, Panama, Costa Rica, Mexico en Jamaica strijden om drie WK-tickets en een plek in een intercontinentale play-off, waarin eveneens nog een plek op het toernooi in Qatar kan worden veroverd.

“Hier op de Gold Cup heeft Haïti nipt met 1-0 verloren van het grote USA. We zijn gewaarschuwd, want Haiti zal gebrand zijn en hebben iets goed te maken tegen ons", aldus Bicentini. Overigens is ook Suriname vanaf deze week actief op de Gold Cup. De ploeg van bondscoach Dean Gorré begint in de nacht van maandag op dinsdag aan de groepsfase met een wedstrijd tegen Jamaica. Verder moet Suriname afrekenen met Costa Rica en Guadeloupe om de knock-outfase te bereiken. Curaçao moest zich afgelopen weekeinde op het laatste moment terugtrekken van de Gold Cup vanwege een corona-uitbraak.