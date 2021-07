Engelse analisten sparen Kuipers niet: ‘Een schokkende actie en rood’

Maandag, 12 juli 2021 om 10:37 • Rian Rosendaal • Laatste update: 12:00

De onvrede in Engeland richt zich een dag na de verloren EK-finale niet alleen op bondscoach Gareth Southgate. Ook Björn Kuipers krijgt namelijk te maken met de nodige kritiek. Verschillende analisten vinden het onbegrijpelijk dat de Nederlandse scheidsrechter de rode kaart op zak hield toen de ingevallen Jack Grealish in de verlenging vol op de binnenkant van de knie werd geraakt door Jorginho.

Frank Lampard liet in de studio van de BBC zijn ongenoegen blijken over het feit dat Kuipers het slechts bij geel hield voor de overtreding van Jorginho. "Zulk gedrag moet gewoon een rode kaart opleveren", zei de oud-middenvelder in zijn analyse na afloop. "Dit is een van de meest betreurenswaardige dingen in deze finale." Lampard kreeg gelijk bijval van collega-analist Alan Shearer. "Het was een roekeloze actie en ook nog eens gevaarlijk voor de tegenstander. Het was echt over de top en daarom een rode kaart waard."

Can someone explain why Jorginho is rolling around? #ITAENG pic.twitter.com/p2vTihNrJd — Jaja (@JajaBred) July 11, 2021

Lampard trekt tevens de inbreng van de VAR in twijfel. "De VAR doet normaal gesproken veel goede dingen, maar ik ben ervan overtuigd dat als er in de Premier League op het scherm wordt gekeken, dat er een rode kaart volgt." Jermaine Jenas, die op Wembley als co-commentator fungeerde bij de BBC, zet eveneens vraagtekens bij de beslissing van Kuipers in de verlenging van de EK-finale. "Jorginho had geluk dat hij op het veld mocht blijven staan. Voor zo'n actie hoor je gewoon een rode kaart te krijgen. Jorginho kwam met zijn noppen vooruit erin, echt een schokkende actie van hem."

Kuipers krijgt echter niet louter met kritiek te maken. Oud-verdediger Lee Dixon, die jarenlang voor Arsenal uitkwam, was van mening dat Grealish met zijn tackle grote risico's nam. "Als je naar de grond gaat, dan loop je het risico om geraakt te worden. Ik vind het ook geen rode kaart, de scheidsrechter heeft wat mij betreft de juiste beslissing genomen." Jorginho mocht dus uiteindelijk blijven staan. Hij faalde in de strafschoppenserie, al had dat geen desastreuze gevolgen voor de Italianen. Bij Engeland misten namelijk achtereenvolgens Marcus Rashford, Jadon Sancho en Bukayo Saka.