Italiaanse selectie uren na EK-winst met gejuich ontvangen in Rome

Maandag, 12 juli 2021 om 10:02 • Yanick Vos

De Italiaanse selectie is na het behalen van de EK-titel direct huiswaarts gekeerd. De ploeg van bondscoach Roberto Mancini landde maandagochtend rond 06.00 uur al in Rome. De kersverse Europees kampioen zal later op de dag ontvangen worden door premier Mario Draghi.

Italië werd zondagavond ten koste van Engeland Europees kampioen na een strafschoppenserie. Na een feestje op het veld en in de kleedkamer stapten de Italianen al op het vliegtuig. Volgens het Italiaanse persbureau ANSA stonden vanochtend om 05.00 uur circa tweehonderd supporters op de Fiumicino-luchthaven om de Azzurri te ontvangen. Bij aankomst stapten Mancini en aanvoerder Giorgio Chiellini met de Coupe Henri Delaunay uit het vliegtuig en werd de trofee getoond aan de fans.

Premier Draghi heeft Mancini en zijn ploeg bedankt middels een regeringsverklaring. Italie heeft ‘een buitengewone wedstrijd gespeeld en een fantastische teamspirit en individuele klasse getoond’, zo klinkt het. Na de winst op Engeland gingen tienduizenden Italianen de straat op om de EK-winst te vieren. Onder meer in Milaan en Rome werd de behaalde titel uitbundig gevierd.