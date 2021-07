Schmidt lovend over transformatie: ‘Dat is absoluut beter dan vorig jaar’

Maandag, 12 juli 2021 om 09:44 • Rian Rosendaal

Roger Schmidt denkt eraan om Mario Götze een andere rol te geven bij PSV. De coach houdt rekening met een vertrek van Donyell Malen, waardoor er iemand anders naast aanvalsleider Eran Zahavi dient op te duiken. In de laatste twee oefenwedstrijden speelde PSV in een 4-2-3-1-systeem, met Götze die kort achter Zahavi speelde. Schmidt denkt dat het een goede zaak is dat de Duitse spelmaker daar de komende tijd blijft spelen. De oefenmeester bespreekt daarnaast ook de ontwikkeling van Noni Madueke en Mohamed Ihattaren. Met name laatstgenoemde speler kan op complimenten rekenen van zijn trainer.

"Nu speelt Mario meer als een tweede spits bij balverlies en in balbezit meer als nummer tien", verduidelijkt Schmidt in gesprek met De Telegraaf. "Daarin is hij vrij. Mario is heel goed in het vinden van de ruimtes om de bal te ontvangen, iemand die aanvallen kan opzetten, de spelers in verbinding kan brengen. Daarom denk ik dat misschien geen slecht idee is om hem in de as te hebben." De Duitse trainer wil ook gebruikmaken van de verdedigende kwaliteiten van zijn landgenoot. "Hij is ook heel goed bij balverlies, slim in het positioneren en het drukzetten. Hoe we nu spelen, is er ook meer ruimte voor een spits als Eran, met meer een middenvelder om hem heen."

De onder meer door Borussia Dortmund begeerde Madueke staat er momenteel goed op bij Schmidt. "Zijn status in mijn ogen? Hij is heel belangrijke speler voor ons", laat de PSV-coach in duidelijke bewoordingen weten. "De eerste twee weken waren top van zijn kant. Ik zag veel progressie, veel motivatie om zich te ontwikkelen en veel plezier ook. Ik wil hem ook wat vertrouwen geven op de positie van rechter ’halve tien’. Hij beseft dat deze positie veel voordelen voor hem heeft." Voorlopig maakt Madueke tijdens de voorbereiding indruk op Schmidt op zijn nieuwe positie. "Nu zag ik heel veel goede dingen van hem."

De afgetrainde Ihattaren, die met behulp van een personal trainer in topconditie geraakte, kan eveneens rekenen op complimenten van Schmidt. "Hij doet het goed, is scherp, werkt hard. Fysiek is hij absoluut veel beter dan vorig jaar. We hebben het vaak over hem gehad en iedereen kent de historie. Het was niet makkelijk, maar nu moeten we zien hoe dit zich door ontwikkelt. Hij heeft nog een jaar contract en dat is bij spelers met grote potentie een lastige situatie voor de club. Maar dat deel is voor de directie en zijn agent", zo benadrukt Schmidt.