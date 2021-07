Engeland in mineur na fiasco in finale: ‘Nationale fobie leek overwonnen’

Maandag, 12 juli 2021 om 09:22 • Rian Rosendaal

De Engelse kranten zijn daags na de verloren EK-finale tegen Italië behoorlijk somber gestemd. Lange tijd was er de hoop dat er voor het eerst sinds 1966, toen het WK werd gewonnen, weer glorie zou zijn voor the Three Lions. In de strafschoppenserie echter ging het faliekant mis voor de manschappen van bondscoach Gareth Southgate. Een nationaal trauma kreeg zodoende een nieuw hoofdstuk, zo klinkt het vanuit Engeland.

"Na een felbevochten gelijkspel viel de beslissing op Wembley in de strafschoppenserie en opnieuw werd het een fiasco", blikt The Sun terug op het echec vanaf elf meter. Gianluigi Donnarumma keerde de inzetten van Jadon Sancho en Bukayo Saka. De nationale fobie leek overwonnen te zijn, maar in de pijnlijke shoot-outs ging het alsnog helemaal mis. Saka miste uiteindelijk de beslissende strafschop." De Engelse krant is ondanks het mislopen van de EK-titel goed te spreken over Engeland. "Maak je geen zorgen jongens, volgend jaar is alweer het WK."

De BBC rept over een nieuwe lijdensweg na de mislukte strafschoppenserie van Engeland. Er zijn daarnaast bemoedigende woorden voor Saka. "Wat een vreselijke avond voor een jonge en goede speler die lef durfde te tonen. Hij werd getroost door Southgate, maar Saka en de supporters op Wembley waren in tranen. De pijn van jaren komt dus niet ten einde. Er is duidelijk progressie geboekt, maar het winnen van de EK-finale bleek net te hoog gegrepen. Southgate moet nu aan zelfreflectie doen en bekijken of hij de juiste keuzes heeft gemaakt wat betreft tactiek, wissels en strafschoppennemers. Maar als de kruitdampen zijn opgetrokken kan Engeland zich focussen op de progressie die is geboekt. Men mag reikhalzend uitkijken naar het WK in Qatar", zo krijgen de Engelse spelers mee.

De Daily Mail zag dat de geschiedenis zich herhaalde. "Strafschoppen, het moesten natuurlijk weer strafschoppen zijn. Uitgerekend de specialisten die werden ingebracht faalden vanaf elf meter. Prins George zag er ontroostbaar uit toen William en Kate hem toespraken in de koninklijke loge van Wembley. Het eindigt dus allemaal in tranen." The Times heeft het over een 'wrede Hollywood-twist'. The Guardian kan niet geloven dat Engeland zo dicht bij de Europese titel was. "Het werd uiteindelijk een deprimerend verhaal van pech. Want laten we vooral niet vergeten: Engeland had alles in eigen handen na de vroege openingstreffer van Luke Shaw. De spijt overheerst dus. Ondanks de progressie, de feelgood-factor en sympathie rondom the Three Lions was winnen het enige dat telde."

"Wederom een hartverscheurende penaltyserie voor Southgate en Engeland", zo kopt Sky Sports een dag later. Op de rand van eeuwige glorie zakte Engeland voor de ogen van hun eigen fans in elkaar. Voor de spelers restte niets anders dan wanhoop. Southgate probeerde Marcus Rashord, Jadon Sancho en Saka nog te troosten, maar hij wist maar al te goed hoe slecht zij zich voelden. De manager kan de progressie naar voren schuiven en het feit dat de spelers het land hebben verenigd. Maar er is aan de andere kant ook het wrede besef dat de unieke kans om het EK in eigen huis te winnen verloren is gegaan."

La Gazzetta dello Sport maakt handig gebruik van een term die de laatste weken veelvuldig voorbij kwam in de Engelse media. "Football is coming home", zo kopt de Italiaanse sportkrant. "Want het voetbal is thuis in Italië, een prachtig blauw huis. We zijn opnieuw de beste in Europa en dat allemaal dankzij een zege in het hol van de leeuw, met de aanwezigheid van 60.000 supporters die Engeland 120 minuten toeschreeuwden. The Three Lions zijn getemd en er zijn welpjes van gemaakt. De spelers zijn hoofdrolspelers en geen opportunisten, zoals in het verleden vaak is vermeld. Dat is toch wel de grootste triomf van dit EK. Het Italiaanse merk schittert weer en het volk heeft zijn geluk teruggevonden. Italië, we houden zoveel van jou!"