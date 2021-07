Kane: ‘Deze pijn zullen we de rest van onze carrières blijven voelen’

Harry Kane heeft zondagavond emotioneel gereageerd op de verloren EK-finale. Op Wembley kwam het na 120 minuten voetbal aan op strafschoppen en was het Italië dat als winnaar uit de strijd kwam. Kane benutte zelf zijn penalty, maar zag met Marcus Rashford, Jadon Sancho en Bukayo Saka drie ploeggenoten missen. Ondanks de nederlaag vindt de aanvaller van Tottenham Hotspur dat Engeland met een trots gevoel kan terugkijken op het toernooi.

De wedstrijd begon nog zo mooi voor Engeland. Al vroeg in de wedstrijd kwam het team van bondscoach Gareth Southgate op voorsprong door een doelpunt van Luke Shaw. Italië was na rust de bovenliggende partij en kwam uiteindelijk op gelijke hoogte door een treffer van Leonardo Bonucci. Kane kon het verschil niet maken. “Ik had niet meer kunnen geven”, zei de Engelse aanvoerder na afloop tegen de BBC.

Kane speelde een belangrijke rol bij het openingsdoelpunt, maar kon verder zijn stempel niet drukken. Hij kwam in 120 minuten voetbal tot geen enkel schot op doel. Daarnaast creëerde hij geen enkele kans voor een ploeggenoot en raakte hij de bal niet aan in het vijandige strafschopgebied. Kane slaagde er dan ook niet in om te scoren, waardoor hij op vier doelpunten blijft steken op het afgelopen EK.

“Het hele team had niet meer kunnen geven”, vervolgde de 27-jarige spits. “Een strafschoppenserie verliezen is het slechtste gevoel van de wereld. Het was niet onze avond, maar het is een fantastisch toernooi geweest en we moeten onze hoofden omhoog houden”, benadrukte de aanvalsleider. “We moeten ontzettend trots zijn op wat we als groep hebben gepresteerd.”

Kane is van mening dat de complete Engelse selectie bestaat uit ‘allemaal winnaars’. “Deze pijn zullen we de rest van onze carrières blijven voelen. Maar dat is voetbal. We zijn gegroeid na het WK in Rusland en nu gaat het erom dat we dat blijven doen”, aldus Kane, die Rashford, Sancho en Saka niets kwalijk neemt nadat zij hun penalty misten. “Iedereen kan een strafschop missen. We winnen met elkaar, we verliezen met elkaar. Het zal ons alleen maar meer motivatie geven voor het WK van volgend jaar.”