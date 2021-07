Roy Keane vol onbegrip over rol Sterling en Grealish: ‘Dat kan niet’

Maandag, 12 juli 2021 om 07:20 • Yanick Vos • Laatste update: 07:47

Roy Keane vindt het onbegrijpelijk dat zondagavond de negentienjarige Engels international Bukayo Saka naar voren werd geschoven voor de beslissende strafschop in de EK-finale. Nadat Marcus Rashford en Jadon Sancho in de strafschoppenserie tegen Italië op Wembley hun penalty hadden gemist, zag Saka zijn inzet gekeerd worden door Gianluigi Donnarumma. Keane vindt dat spelers met meer ervaring hun verantwoordelijkheid hadden moeten nemen.

Na 120 minuten spelen was de stand nog altijd 1-1 in Londen en dus werd de Europees kampioen bepaald via een strafschoppenserie. De missers van Rashford, Sancho en Saka kwam Engeland duur te staan. Als analist van ITV plaatst voormalig Manchester United-middenvelder Keane zijn vraagtekens bij de keuze voor Saka. De druk lag op zijn schouders nadat Rashford en Sancho hun penalty hadden gemist. Keane is van mening dat bondscoach Gareth Southgate een speler met meer ervaring had moeten laten schieten.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Als je Raheem Sterling of Jack Grealish bent, dan kan je niet blijven zitten en kijken hoe een jonge jongen het er vanaf brengt. Dat kan niet. Je kan een verlegen jongen van negentien niet laten nemen voor je”, aldus Keane. Sterling en Grealish namen zondagavond geen strafschop. Voor Rashford, Sancho en Saka schoten Harry Kane en Harry Maguire wel raak. Southgate liet na afloop in de media weten dat hij verantwoordelijk is. “Niemand liep ervoor weg en ik heb de vijf namen gekozen op basis van wat ik had gezien tijdens de trainingen. Het is mijn beslissing om deze spelers te vragen. Het ligt volledig bij mij.”

Voormalig Engels international Alan Shearer zei bij de BBC dat de spelers die gemist hebben alle lof verdienen. Hij vindt het knap dat Rashford (23), Sancho (21) en Saka (19) ondanks hun leeftijd het lef hadden om de penalty te nemen. “Daar moet je hen de credits voor geven. Maar nu gaat het zwaar voor ze worden. Hopelijk komen ze hier overheen”, zei Shearer. “Het is onmogelijk om met de vinger te wijzen”, vulde Rio Ferdinand aan. “Het is een loterij. De beste spelers ter wereld missen penalty’s.”