Van der Vaart vernietigend na EK-finale: ‘Het is een beetje interessant doen’

Maandag, 12 juli 2021 om 00:44 • Chris Meijer

Rafael van der Vaart heeft na afloop van de EK-finale tussen Italië en Engeland geen goed woord over voor de strafschop van Marcus Rashford. De Engelsen verloren de eindstrijd na de penaltyserie, waarin naast Rashford ook Jadon Sancho en Bukayo Saka faalden. Rashford nam een wat vreemde aanloop en dat wordt door Van der Vaart bij de NOS bestempeld als ‘interessant doen’.

“Ze zijn jong en ik vind het niet zo sneu. Je kan toch gewoon een normale aanloop nemen? Het is allemaal een beetje interessant doen. Als je al weet dat je naar links moet, kun je daar toch net zo goed gaan staan? Lekker dan. Hij heeft een goede trap... Tja”, zo oordeelt Van der Vaart. Zijn collega-analist Marco van Basten is minder kritisch: “Hij doet alles goed, maar hij schiet tegen de paal aan.”

“Wat ik zo raar vind: de eerste en de vijfde zijn superstress penalty’s. Daar moet je je beste nemers op hebben. De eerste neemt Harry Kane en de vijfde laten ze nemen door een jongen die dit toernooi ongelukkig is geweest. Een invaller, negentien jaar en die zadel je op met de vijfde penalty”, wijst Van Hooijdonk op Saka. In het programma De Oranjezomer van SBS6 is René van der Gijp vooral kritisch op Rashford.

“Die drie missers, man. Rashford neemt ze wel bij Manchester United. Zou hij beslissen om zo'n aanloop te nemen terwijl hij er naartoe loopt? Of zou hij dat in zijn hoofd hebben? Hij komt twee of drie keer bijna tot stilstand tijdens zijn aanloop”, geeft Van der Gijp te kennen. “Heb jij hem ooit zo een penalty zien nemen? Die gaat mis en dan doet Sancho het nog een keer. Dat vind ik gek. Je zit naar die anderen te kijken en dan denk je toch: ik doe niet gek en schiet ‘m gewoon binnen.”

“Nee, Rashford neemt ze altijd met een gewone aanloop. Dit is het bewijs dat je niet kunt trainen op strafschoppen. De druk van een vol Wembley en dat de hele wereld zit mee te kijken, kun je niet nabootsen op een training”, stelt Johan Derksen. Dick Advocaat vond het vreemd dat Sancho en Rashford kort voor het einde van de verlenging ingebracht werden om een strafschop te nemen. “Ze kwamen er dertig seconden voor het einde in en moesten direct een penalty nemen. Tja, moeilijk. Je kan ze ook wat eerder inbrengen?"