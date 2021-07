Italië klopt Engeland na strafschoppen en verovert Europese titel

Zondag, 11 juli 2021 om 23:54 • Dominic Mostert • Laatste update: 00:11

Italië heeft de finale van het EK gewonnen. Na een 1-1 gelijkspel tegen Engeland in reguliere speeltijd, door doelpunten van Luke Shaw en Leonardo Bonucci, bleek een verlenging noodzakelijk op Wembley. Daarin vielen geen treffers, waardoor een penaltyreeks uitkomst moest bieden. Daarin misten Andrea Belotti, Marcus Rashford en Jadon Sancho, Jorginho en Bukayo Saka. Zodoende blijft Engeland wachten op de eerste hoofdprijs sinds 1966.

Italië verscheen ongewijzigd aan de aftrap ten opzichte van de halve finale tegen Spanje, terwijl Engeland overstapte naar een 3-4-3-systeem met Kieran Trippier als rechtshalf, ten koste van Bukayo Saka. Die wissel lekte ’s middags al uit en was de hele dag onderwerp van gesprek in Engeland. Tegenstanders van de ingreep werden razendsnel de mond gesnoerd, doordat Trippier een grote rol speelde bij de totstandkoming van het eerste doelpunt. De vleugelspeler werd bereikt door een strakke pass van Harry Kane en verstuurde vanuit de uithoek van het strafschopgebied een indraaiende voorzet aan Shaw, die de bal bij de tweede paal op de linkerslof nam en doelman Gianluigi Donnarumma kansloos liet.

Shaw zorgde voor het vroegste doelpunt ooit in een EK-finale (1 minuut en 57 seconden). Engeland rook bloed en zette Italië met de rug tegen de muur in de openingsfase, met de steun van een volgepakt Wembley. De amusementswaarde was direct hoog, al had niet iedereen dat van tevoren verwacht: Engeland en Italië waren immers de ploegen die het minste aantal schoten hoefden te incasseren tijdens het EK. Gaandeweg de eerste helft werd Engeland minder dominant, maar de achterhoede liet weinig steken vallen. Het grootste Italiaanse doelgevaar kwam na 34 minuten van Federico Chiesa: de aanvaller vuurde vanbuiten het strafschopgebied laag over de grond naast.

In de tweede helft opende Italië nadrukkelijker de jacht naar de gelijkmaker. Een vrije trap van Lorenzo Insigne zeilde naast, waarna doelman Jordan Pickford een laag schot van Kalvin Phillips uit de hoek tikte. Aan de overzijde tikte Donnarumma de bal over zijn lat na een kopbal van John Stones. Italië kwam halverwege de tweede helft langszij. Een indraaiende corner werd doorgekopt door Bryan Cristante, waarna een scrimmage ontstond voor het doel. Chiellini kwam niet bij de bal, terwijl Marco Verratti in de korte hoek kopte; Pickford redde en werkte de bal tegen de paal, waarna Bonucci van dichtbij afrondde.

In de zes minuten durende blessuretijd, mede door een onderbreking vanwege een veldbetreder toegekend door Björn Kuipers, volgde geen beslissing. Italië moest de verlenging in zonder uitblinker Federico Chiesa, die kort voor tijd geblesseerd uitviel, en in de verlenging moest ook Verratti de strijd staken. De verlenging kende één kans voor beide ploegen: Phillips schoot een afvallende bal naast en Pickford kende de nodige moeite met een harde vrije trap van Federico Bernardeschi. In de strafschoppenreeks maakten Domenico Berardi en Harry Kane geen fout, maar Pickford pareerde de inzet van Belotti. Daarna scoorden Harry Maguire en Bonucci, maar schoot Rashford tegen de paal. Bernardeschi schoot raak, waarna Sancho miste. Jorginho had de EK-zege op de schoen, maar Pickford bracht redding via de paal. Ook Saka faalde echter, waardoor Italië won.