Overmars verlangt dubbele van bod van Olympique Lyon op Onana

Zondag, 11 juli 2021 om 22:07 • Laatste update: 22:29

Olympique Lyon is nadrukkelijk in de markt voor André Onana, maar een akkoord over een transfersom is nog ver weg. De Telegraaf weet te melden dat de Franse club vijf miljoen euro voor de 25-jarige doelman wenst te betalen. Marc Overmars, directeur voetbalzaken van Ajax, zet echter in op het dubbele bedrag voor het nog tot 2022 lopende contract van Onana in Amsterdam.

L’Équipe en transferexpert Fabrizio Romano maakten eerder al melding van een persoonlijk akkoord tussen Onana en Olympique Lyon, waar hij herenigd kan worden met zijn voormalig trainer Peter Bosz. De Telegraaf schrijft dat Onana in Frankrijk zijn handtekening gaat zetten onder een vier- of vijfjarig contract, maar eerst moeten de clubs er nog uit zien te komen. Een akkoord tussen Ajax en Olympique Lyon is voorlopig nog niet aanstaande.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Omdat het contract van Onana nog loopt tot medio 2022 en hij tot november een dopingschorsing uitzit, wordt vijf miljoen euro door Olympique Lyon als een gepaste transfer beschouwd. Onana gaat in januari namelijk ook nog met Kameroen de Afrika Cup spelen en de Franse club gebruikt in de onderhandelingen eveneens dat Ajax met Remko Pasveer al een vervanger in huis heeft gehaald.

Omdat Ajax weet dat Onana voor de coronapandemie nog dertig tot veertig miljoen euro waard was én zijn volledige salaris tijdens zijn schorsing doorbetaald werd, houdt Overmars voorlopig vast aan een transfersom van tien miljoen euro. De Telegraaf spreekt de verwachting uit dat Ajax en Olympique Lyon middels bonussen halverwege de vijf en tien miljoen euro zullen uitkomen. Onana werd in 2015 voor 150.000 euro overgenomen van Barcelona. Onana - die onder Bosz zijn debuut voor Ajax maakte - heeft 204 officiële wedstrijden voor de Amsterdammers achter zijn naam staan.