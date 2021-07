Van der Gijp reageert fel in discussie met Advocaat: ‘Ach, schei uit Dick’

Zondag, 11 juli 2021 om 20:25 • Dominic Mostert • Laatste update: 21:58

Dick Advocaat en René van der Gijp hebben zondagavond een discussie gehad over de periode van de trainer bij Feyenoord. In de afgelopen weken sprak Van der Gijp meermaals over de vermeende moeizame relatie die Advocaat met meerdere personen onderhouden zou hebben in De Kuip. Advocaat ontkent niet dat er sprake was van aanvaringen, maar maakt wel duidelijk dat hij Van der Gijp niets heeft verteld over onenigheid.

Van der Gijp zei in mei tegen RTV Rijnmond dat Advocaat zijn voormalig spits Nicolai Jörgensen en directeur Frank Arnesen 'bij wijze van spreken niet meer kan luchten of zien'. In een uitzending van De Oranjezomer voegde hij er deze maand aan toe dat Advocaat en Steven Berghuis bepaald geen vrienden zijn. "Hij vond het een kwal van een gozer", beweerde de analist. De laatste maanden in De Kuip zouden Advocaat zwaar zijn gevallen. "Dick heeft bij Feyenoord een half jaar op zijn tanden moeten bijten. Een beetje triest natuurlijk hè. Dick heeft er wel 's nachts van wakker gelegen."

"Toen ik het hoorde, vroeg ik me af van wie jij dat weet. Ik heb het nooit tegen je gezegd", reageert Advocaat zondagavond in de aanloop naar de EK-finale op de recente uitspraken van de analist. Van der Gijp trekt zijn conclusie onder meer op de vorige optredens van Advocaat in het praatprogramma. "Alle keren dat jij hier bent, praten we over iedereen. We praten over mensen binnen Feyenoord, buiten Feyenoord, in de selectie… En jij laat nooit de naam Arnesen vallen. Dat zegt toch genoeg? Je hebt een aanvoerder die het een jaar lang oneens is geweest met je speelwijze en je trainingen. Dat schiet lekker op."

"Nee, dat is niet waar", countert Advocaat. "Natuurlijk is dat waar", merkt Van der Gijp meteen op. Later in het gesprek zegt Advocaat dat de meningsverschillen zich in het laatste halfjaar manifesteerden. “Maar zijn vader was er altijd als de kippen bij om Pierre van Hooijdonk in te lichten over wat er allemaal misging”, antwoordt Van der Gijp. “Ik weet niet of dat zijn vader was”, zegt Advocaat vervolgens. “Misschien zijn zaakwaarnemer? Guido Albers heeft natuurlijk ook goed contact met Pierre. Ik vind Pierre geen lul. Ik kon altijd goed met hem opschieten. Ik heb nooit direct problemen met hem gehad, ook niet toen hij wissel stond bij het Nederlands elftal. Maar misschien heeft dat hem dwarsgezeten.”

In het gesprek ontstaat ook een discussie over de kwaliteiten van Berghuis als speler. "Jij vindt Berghuis geen goede speler, dat zei je gisteravond ook", geeft Advocaat aan. Van der Gijp noemt Berghuis een 'modale speler' en een 'goede speler voor de Nederlandse competitie'. Als Advocaat de rechtsbuiten een ‘topspeler’ noemt, gaat Van der Gijp daar niet in mee. “Ach, schei uit, Dick. Bij Crystal Palace zou hij er één inschieten en geeft hij er nul voor." Advocaat prijst de werklust van Berghuis. "Hij is een uitstekende speler die alles doet voor zichzelf om optimaal te presteren. Dan moeten zijn trainer en medespelers ook meedoen. Dat gebeurt niet altijd."

"Wat je ook over hem zegt: hij probeert het optimale uit zichzelf te halen. Directe problemen heb ik nooit met hem gehad. Dat blijf ik ontkennen. Dat heb ik ook nooit tegen René gezet. Als een buitenspeler twintig goals per seizoen maakt en zoveel assists geeft, is het een uitstekende speler", aldus de vertrokken trainer. Als presentator Wilfred Genee concludeert dat Advocaat Berghuis een ‘prima gozer’ vindt, antwoordt hij: “Een prima voetballer.”