Wembley kort voor EK-finale bestormd door Engelse fans zonder ticket

Zondag, 11 juli 2021 om 19:50 • Chris Meijer • Laatste update: 20:59

Er is kort voor de aftrap van de EK-finale tussen Italië en Engeland sprake van chaos rond Wembley. Op social media is op verschillende video’s te zien hoe Engelse fans die geen tickets voor de wedstrijd hebben langs de beveiliging stormen om zo toegang tot het stadion te krijgen. De UEFA schrijft in een statement dat deze supporters zich geen toegang tot Wembley hebben verschaft, waardoor de finale ‘gewoon’ kan doorgaan zoals gepland. Fans in het stadion beweren volgens The Independent-journalist Miguel Delaney overigens het tegenovergestelde: er zouden supporters zonder kaartje een plek op de tribune hebben ingenomen.

“Er hangt een gespannen sfeer rond Wembley. Er lijkt een groep of fans door de beveiliging te zijn gebroken, nabij de hoofdingang. Stewards rennen op dit moment achter mensen aan”, schrijft Sam Wallace, journalist van de Daily Telegraph, op Twitter. “Ik heb net een fan van een metershoge muur zien springen, om zo binnen het stadion nabij de persingang te komen. Hij vertelde dat de stewards hem wegstuurden, nadat zijn ticket was gestolen.”

Some fans have attempted to storm into Wembley ahead of the Euro 2020 final??pic.twitter.com/XyYRRXBFHY — Mirror Football (@MirrorFootball) July 11, 2021

Er lijken twee lijnen met beveiligers te zijn. Je kan alleen met een wedstrijdkaartje de eerste lijn met beveiligers passeren, waarna je in de zone rond het stadion terechtkomt. Daar heb je opnieuw een wedstrijdkaart nodig om bij de toegangspoort naar binnen te kunnen. The Athletic meldt dat voor korte tijd de poorten gesloten zijn gehouden. “Er zijn wat zorgen in de persruimte van Wembley”, zegt Goal-journalist Nizaar Kinzella. “Journalisten delen verhalen wat ze hebben gezien op weg naar Wembley. Er zijn accreditaties gestolen, waren gevechten en veertig mensen hebben geprobeerd de VIP-ruimte van Wembley binnen te dringen. Er zijn nu metalen hekken neergezet. Zo proberen ze de menigte te controleren.”

Op de beelden is te zien hoe een groep van enkele tientallen mensen naar de zone rond het stadion lijkt te rennen. Stewards, beveiligers en agenten proberen ondertussen met man en macht zoveel mogelijk mensen tegen te houden. “We zijn hier getuige van geweest. Als dit in je opkomt, doe het niet. Je komt niet ver. Verpest dit alsjeblieft niet voor iedereen op Wembley”, schrijft Michelle Owen, journaliste voor Sky Sports en ITV op Twitter bij een video van mensen die een trap richting Wembley op rennen.

“Ik kan de taferelen buiten Wembley vooral beschrijven als een waanzinnige chaos, niet in de goede zin van het woord. De eerste lijn met beveiligers is duidelijk doorbroken. Er hangen tientallen fans rond bij de ingang, waar ze mensen bij de hekken geld aanbieden om naar binnen te komen. Er is geen politie te bekennen”, voegt Mike Keegan, journalist voor de Daily Mail toe. Volgens Keegan zijn er vijftig mensen binnengedrongen op Wembley.

We witnessed this and I stepped away just in time. If this is even crossing your mind, don’t. You don’t get far. Please don’t ruin it for everyone at Wembley. pic.twitter.com/CoNx4U4CHb — Michelle Owen (@MichelleOwen7) July 11, 2021

De politie heeft fans zonder ticket opgeroepen om niet naar Wembley te komen, terwijl de UEFA in een statement schrijft: “Fans zijn door de hekken gebroken, maar hebben zich geen toegang tot het stadion verschaft. Er hoeft geen protocol in werking te treden waarbij het stadion volledig moet worden afgesloten. De finale zal doorgaan zoals gepland.”

"Mensen sluipen binnen door ingangen voor invaliden, stewards vragen deze idioten niet eens om hun ticket. Er rennen minimaal tweehonderd mensen rond Wembley, die zich constant verstoppen", schrijft Stan Collymore, voormalig voetballer en analist. Inmiddels zou de politie te paard hebben ingegrepen rond Wembley, al schrijven ooggetuigen dat die ingreep te laat was. "We hebben te maken gehad met een veiligheidsprobleem buiten het stadion, dat wordt opgelost met hulp van de politie", zegt een woordvoerder van Wembley tegenover Goal. "Er zijn snel veiligheidsmaatregelen getroffen en er is niemand zonder kaartje het stadion binnengedrongen."

Morons. Doing their best to ruin what should be a proud night and a great occasion. Kid’s crying, Wembley temporarily shut down. Idiots, every last one of them. #ENG #ITA #EURO2020 pic.twitter.com/YuJFWLmQ5Y — Steve Scott (@stevescott_itv) July 11, 2021