Neymar scheldt ‘fdp’ en ‘hdp’ Lionel Messi de huid vol met een knipoog

Zondag, 11 juli 2021 om 18:32 • Dominic Mostert • Laatste update: 18:40

Neymar heeft Lionel Messi via Instagram gefeliciteerd met het winnen van de Copa América. De sterspelers van Brazilië en Argentinië vielen elkaar na de finale van zaterdagnacht al in de armen. Neymar deelt een video van de innige omhelzing met zijn goede vriend en plaatst er een persoonlijk bericht bij, waarin hij Messi met een knipoog de huid vol scheldt.

"Verliezen doet me pijn, het doet me pijn... Dat is iets waar ik nog steeds niet mee kan omgaan. Na het verlies van gisteren heb ik de beste en grootste speler die ik ooit heb zien voetballen een knuffel gegeven. Mijn vriend en broer MESSI. Ik was verdrietig en zei: 'fdp, je hebt me verslagen'", schrijft Neymar. De term fdp is een afkorting voor filho da puta, ofwel hoerenzoon, een term die veel in de Braziliaanse gamewereld wordt gebruikt.

"Ik ben heel verdrietig door de nederlaag. Maar deze vent is fucking geweldig! Ik heb enorm veel respect voor wat hij heeft betekend voor het voetbal en voor mij. IK HAAT HET OM TE VERLIEZEN!!!! Maar geniet van je prijs. Het voetbal wachtte op jou en op dit moment. GEFELICITEERD HERMANO HDP", aldus Neymar. Met die laatste afkorting zegt Neymar 'hijo de puta', wat hetzelfde betekent maar dan in het Spaans.

Neymar feliciteerde na de wedstrijd ook de rest van de Argentijnse spelers en ontmoette Messi ook nog in de catacomben van het stadion. De twee aanvallers namen plaats op de trappen en bespraken, al lachend en onder toezicht van de camera’s, waarschijnlijk de wedstrijd. Argentinië won de finale door een doelpunt van Ángel Di María in de eerste helft.