Fans van Cambuur en Heerenveen op de vuist bij Abe Lenstra Stadion

Zondag, 11 juli 2021 om 15:59 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 16:09

Supporters van SC Cambuur en sc Heerenveen zijn zaterdagmiddag slaags geraakt bij het stadion van Heerenveen, meldt de Leeuwarder Courant zondag. Op het moment van de confrontatie speleden beide ploegen een oefenwedstrijd. Cambuur was met liefst 6-0 te sterk voor Telstar, terwijl Heerenveen met 2-2 gelijkspeelde tegen KC Kortrijk. Bij beide wedstrijden was geen of beperkt publiek toegankelijk.

Op beelden die op internet circuleren is te zien hoe tientallen fans de confrontatie met elkaar zoeken bij het Abe Lenstra Stadion in Heerenveen. Agenten dreven de groepen vervolgens uiteen, verklaart een politiewoordvoerder tegenover bovengenoemd dagblad. "Op die manier hebben we de rust laten wederkeren." Op de video van de Leeuwarder Courant is te zien hoe een agent door het beeld rent. Het is niet bekend of het om een geplande afspraak ging.

Fans van Heerenveen en Cambuur komen elkaar komend seizoen na vijf jaar weer tegen in de Eredivisie. Cambuur wist zich door het kampioenschap te verzekeren van promotie naar het hoogste niveau. Terwijl de selectie van Cambuur met een helikopter boven Leeuwarden onlangs haar Keuken Kampioen Divisie-titel vierde, stookten fans van Heerenveen voor de eerste keer het vuurtje op. Boven de Friese hoofdstad vloog op hetzelfde moment een vliegtuigje met de tekst Foar altyd in ús skaad, oftewel: voor altijd in onze schaduw.