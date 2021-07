UEFA overweegt nog grotere uitbreiding van deelnemersveld EK

De UEFA onderzoekt de mogelijkheid om het deelnemersveld van het EK opnieuw uit te breiden. Sinds 2016 doen 24 landen mee, maar in de toekomst zouden dat er 32 kunnen worden. De UEFA is te spreken over het verloop van de EK's met 24 landen en buigt zich momenteel over de voor- en nadelen van een nieuwe uitbreiding, meldt persbureau AP. Het EK 2024 zal in ieder geval nog plaatsvinden met 24 landen.

Een deelnemersveld van 32 landen zou betekenen dat ruim de helft van alle lidstaten (55) van de UEFA meedoet aan het EK. Het format van de competitie zou echter op de schop kunnen als nog meer landen zich kwalificeren. De UEFA vreest immers voor een afnemende aantrekkingskracht van het toernooi, indien nog meer kleine voetballanden deelnemen. "Zelfs nu, met 24 deelnemers in het eindtoernooi, is er sprake van eenzijdige wedstrijden die niet aansprekend zijn voor de voetbalelite, die zich vrijwel zeker waant van kwalificatie. Die wedstrijden zijn voor de fans en commercieel minder aantrekkelijk", schrijft AP.

De UEFA denkt na over manieren om het niveau zo hoog mogelijk te houden ondanks een groter deelnemersveld. Zo wordt gedacht aan een andere opzet van de kwalificatiereeks: er zou gewerkt kunnen worden met een kwalificatietoernooi, zoals gebeurt in Noord-Amerika en Azië. Dat toernooi zouden de huidige kwalificatieprocedure, die bestaat uit grote groepsfases, kunnen vervangen. Mogelijk worden landen dan opgesplitst op basis van hun coëfficiënt, wat ook gebeurt in de Nations League. Op die manier zouden kwalificatiewedstrijden meer in evenwicht zijn, terwijl grote landen uitzicht moeten blijven houden op kwalificatie.

Voorafgaand aan het EK kenden finalisten Engeland (1-5 en 7-0 tegen Montenegro) en Italië (6-0 en 0-5) kwalificatiewedstrijden die als te eenzijdig worden beschouwd. Een andere reden om het EK uit te breiden naar 32 is om een duidelijker hoofdtoernooi te creëren. De uitbreiding naar 24 landen zorgde ervoor dat de vier beste nummers drie zich plaatsten voor de knock-outfase. Daar ging de nodige onzekerheid mee gepaard: zo wist Zwitserland na de laatste groepswedstrijd nog niet of het geplaatst was voor de achtste finales. Met 32 landen is het mogelijk om slechts de nummers één en twee van iedere poule te laten doorgaan. Verder is het een stuk onwaarschijnlijker dat landen als Frankrijk, Duitsland en Portugal in dezelfde poule terechtkomen, zoals op het huidige EK het geval was.

Het EK kende tot 2012 maar zestien landen. Het uitbreiden van internationale toernooien is echter een trend die al langere tijd gaande is. Vanaf 2026 wordt het WK afgewerkt met 48 landen. Hoewel er sportieve redenen zijn om de toernooien uit te breiden, speelt volgens AP mogelijk ook mee dat bestuursleden van bonden, die worden gekozen door de bondsleden, in het krijt komen te staan bij de delegaties van de bonden die dankzij de wijziging wel kunnen deelnemen aan de toernooien. Dat kan een eventuele herverkiezing makkelijker maken. De UEFA houdt tot het EK 2024, dat in Duitsland wordt afgewerkt, in ieder geval vast aan het huidige EK-format.